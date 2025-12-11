【サンリオ&ちいかわ】限定コラボ「ひなあられ」が登場。“ばかうけ”の栗山米菓から12月15日に発売

“ばかうけ”で知られる栗山米菓から、ひなまつりシーズンに向けた人気キャラクターとのコラボ「ひなあられ」シリーズが12月15日に発売されます。ちいかわ、それいけ！アンパンマン、サンリオキャラクターズなどが登場し、家族で過ごすひなまつりを華やかに演出します。

商品ラインナップは？

あられの形はハート型と丸型の2種類、色は白・ピンク・緑の3種類。チョコひなあられを除き、8大アレルゲン不使用なのも安心です。

まろやかなスイートチョコでコーティングした「26アニメちいかわチョコひなあられ」は、ひなまつり限定のちいかわたちが描かれた愛らしいパッケージ。

「ミニアンパンマンひなあられ」「Sアンパンマンひなあられ」「Sサンリオキャラクターズ ひなあられ」は、食べきりサイズでお手頃価格です。

毎年人気の巾着型パッケージは、飾っても可愛らしく、プチギフトとしても最適。「巾着サンリオキャラクターズ ひなあられ」と「巾着アンパンマンひなあられ」を展開します。

日常使いに便利な大袋タイプの「26HMアニメちいかわ星たべよ」は、甘いものが苦手な人の”ひなあられ代わり”としても支持されており、ひなまつり以外のおやつにも活躍します。

小袋サイズが8袋入った分包タイプの「8Pアンパンマンひなあられ」は、子ども同士の集まりやイベントなど、みんなで分け合って楽しめる仕様です。

◼️商品ラインナップ

・26アニメちいかわチョコひなあられ（チョコレートコーティング）

・ミニアンパンマンひなあられ（食べきりサイズ）

・Sアンパンマンひなあられ（食べきりサイズ）

・Sサンリオキャラクターズ ひなあられ（食べきりサイズ）

・巾着サンリオキャラクターズ ひなあられ（巾着型パッケージ）

・巾着アンパンマンひなあられ（巾着型パッケージ）

・26HMアニメちいかわ星たべよ（大袋タイプ）

・8Pアンパンマンひなあられ（分包タイプ）

◼️販売情報