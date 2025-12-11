【サンリオ&ちいかわ】限定コラボ「ひなあられ」が登場。“ばかうけ”の栗山米菓から12月15日に発売

“ばかうけ”で知られる栗山米菓から、ひなまつりシーズンに向けた人気キャラクターとのコラボ「ひなあられ」シリーズが12月15日に発売されます。ちいかわ、それいけ！アンパンマン、サンリオキャラクターズなどが登場し、家族で過ごすひなまつりを華やかに演出します。
商品ラインナップは？
あられの形はハート型と丸型の2種類、色は白・ピンク・緑の3種類。チョコひなあられを除き、8大アレルゲン不使用なのも安心です。
まろやかなスイートチョコでコーティングした「26アニメちいかわチョコひなあられ」は、ひなまつり限定のちいかわたちが描かれた愛らしいパッケージ。
「ミニアンパンマンひなあられ」「Sアンパンマンひなあられ」「Sサンリオキャラクターズ ひなあられ」は、食べきりサイズでお手頃価格です。
毎年人気の巾着型パッケージは、飾っても可愛らしく、プチギフトとしても最適。「巾着サンリオキャラクターズ ひなあられ」と「巾着アンパンマンひなあられ」を展開します。
日常使いに便利な大袋タイプの「26HMアニメちいかわ星たべよ」は、甘いものが苦手な人の”ひなあられ代わり”としても支持されており、ひなまつり以外のおやつにも活躍します。
小袋サイズが8袋入った分包タイプの「8Pアンパンマンひなあられ」は、子ども同士の集まりやイベントなど、みんなで分け合って楽しめる仕様です。
◼️商品ラインナップ
・26アニメちいかわチョコひなあられ（チョコレートコーティング）
・ミニアンパンマンひなあられ（食べきりサイズ）
・Sアンパンマンひなあられ（食べきりサイズ）
・Sサンリオキャラクターズ ひなあられ（食べきりサイズ）
・巾着サンリオキャラクターズ ひなあられ（巾着型パッケージ）
・巾着アンパンマンひなあられ（巾着型パッケージ）
・26HMアニメちいかわ星たべよ（大袋タイプ）
・8Pアンパンマンひなあられ（分包タイプ）
◼️販売情報
・発売日：2025年12月15日
・販売場所：全国のスーパー、ドラッグストア、公式オンラインショップ等（期間限定）、Befco公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/