おやつをもらえなかった猫、ニューバランスの靴に復讐⇨「倍返しだ」「明日、履けない…」と反響

おやつをもらえなかった猫の“悔しそうな”行動をとらえた一枚がXで話題です。

「おやつを貰えない腹いせです」と題し、不満そうな顔をして、玄関に置かれたスニーカーの紐を口で引っ張っている愛猫の“つくね”ちゃんが写っています。

この投稿には、「倍返しだ〜」「噛みちぎりそうな勢い…」「こ、これは… 明日、履けない…」「可愛い腹いせ」などの声が寄せられています。

飼い主に聞いたところ、つくねちゃんは普段から靴が好きで中でも紐のあるスニーカーが大好きなのだそう。目を離すといつも靴紐を引っ張ったり、中敷きを出してむしったりするのだといいます。

飼い主は「このスニーカーの靴紐はすでにボロボロでかろうじて紐の形状を保っている状態です。どんなにボロボロになってもどんどん愛着が湧いてくるのが不思議です」と語っています。

反響については「普段から靴や靴紐で遊ぶ写真を投稿しているので、いつも見てくださるみなさんは『またやってる』と思ったのではないでしょうか。とっても可愛い写真が撮れたので、たくさんの方に見ていただけてうれしいです」とコメントしています。