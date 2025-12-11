LIFEネットで話題動物

「揚げ物」みたいなニワトリを庭で発見⇨独特の羽根に「竜田揚げ？」「お弁当屋の唐揚げを思い出した」と反響

揚げていないのに、揚げ物みたいなニワトリが話題です。
 

フリーランスライター

揚げてないのに揚げ物みたいなニワトリがXで話題です。

投稿したのは、サイクリングプロモーターでフランス在住の別府 史之さん（@Fumybeppu）。

「なんか見た事ないニワトリが家の庭散歩してた。警戒心ゼロ」とつづり、白や茶色が入り混じる変わった羽根をしたニワトリの写真をアップ。

続けて「あれから3時間経過したけど、家の脇にまだ居て手掴みで普通に捕まえられた」と投稿しました。

この投稿には「最初から竜田揚げみたいな色ですね」「庭鳥」「お弁当屋のから揚げを思い出しました」などの反響が寄せられています。

投稿主に聞いたところ、このニワトリは「PADOUE TRICOLORE」という品種で、日本語では一般的に「トリコロール・パドゥアン」と呼ばれているそう。

ニワトリの発見時については「離れのトレーニングルームに向かう途中、庭にやたらとデカい鶏が堂々と歩いてきた」のだそう。3時間ほどのトレーニングを終え、外に出たらまだ同じ場所にうずくまっていたといい、「これは夜になったらキツネか野良猫の餌食になるなと思い、素手で捕獲して安全な場所に避難させました」と語ります。

投稿主によると、「おそらく近所の方が飼っていたのが強風で脱走して、うちの庭に迷い込んだのではないか」とのこと。「近所に家は数えるくらいしかないので、持ち主を探そうと思っています」と話してます。

【画像】カリッカリの「竜田揚げ」にしか見えないニワトリ

【あわせて読む】「雪見だいふく」に、日本酒の熱燗をかけたら⇨もちもちアイスがとろ〜り溶けて「新しい美味しさ」と話題に