イトウ製菓が“噂のスイーツ”レシピをガチ検証。結果は？⇨「素晴らしい」「私も作った」と大絶賛

Xで話題の「ヨーグルト×ビスケットでチーズケーキ風スイーツが作れる」という“噂”。これに対し、イトウ製菓（@mr_ito_club）が、自社商品を使った“ガチ検証”の実験結果を投稿し、大きな反響を呼んでいます。
投稿では、計3種類のサンプルを比較しながら、どれがいちばん“レアチーズケーキ感”に近づくかを丁寧に検証しています。
【材料】
① ヨーグルト約130g ×「バターサブレ」35g分（4枚）
② ヨーグルト約130g ×「かーさんケット」35g分（6枚）
③ ヨーグルト約130g ×「かーさんケット」24g分（4枚）＋「いちごのタルト」2枚
【作り方】
1.保存容器にヨーグルトとビスケット類を入れる
2.よく混ぜず、そのまま冷蔵庫で15時間置く
3.ビスケットが水分を吸い、しっとりしたら完成！
食感の再現度が高かったのは、かーさんケットを使った②。
③では、いちごタルトのジャムが溶けてソースのようになり、味の完成度が最も高かったといいます。
イトウ製菓は結論として「ヨーグルト約130gにかーさんケット35g分（6枚）と、いちごのタルト2〜3枚を漬けるのが好ましい」とコメント。
写真では、ビスケットがしっとりと馴染み、スプーンで持ち上げると“チーズケーキ風の層”が確認できます、
まさに大人も子どもも楽しめる簡単デザート！
SNSでは「素晴らしい実験結果が見れて嬉しいです❣」「バターサブレをおろし金ですりおろしてレアチーズケーキの土台にしています😊」「私もかーさんケットで作りました」「え、こんなガチ検証してくれる人いる！？」などの声が多数寄せられています。
