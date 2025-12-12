イトウ製菓が“噂のスイーツ”レシピをガチ検証。結果は？⇨「素晴らしい」「私も作った」と大絶賛

投稿では、計3種類のサンプルを比較しながら、どれがいちばん“レアチーズケーキ感”に近づくかを丁寧に検証しています。

【材料】

① ヨーグルト約130g ×「バターサブレ」35g分（4枚）

② ヨーグルト約130g ×「かーさんケット」35g分（6枚）

③ ヨーグルト約130g ×「かーさんケット」24g分（4枚）＋「いちごのタルト」2枚

【作り方】

1.保存容器にヨーグルトとビスケット類を入れる

2.よく混ぜず、そのまま冷蔵庫で15時間置く

3.ビスケットが水分を吸い、しっとりしたら完成！

食感の再現度が高かったのは、かーさんケットを使った②。

③では、いちごタルトのジャムが溶けてソースのようになり、味の完成度が最も高かったといいます。

イトウ製菓は結論として「ヨーグルト約130gにかーさんケット35g分（6枚）と、いちごのタルト2〜3枚を漬けるのが好ましい」とコメント。

写真では、ビスケットがしっとりと馴染み、スプーンで持ち上げると“チーズケーキ風の層”が確認できます、

まさに大人も子どもも楽しめる簡単デザート！

SNSでは「素晴らしい実験結果が見れて嬉しいです❣」「バターサブレをおろし金ですりおろしてレアチーズケーキの土台にしています😊」「私もかーさんケットで作りました」「え、こんなガチ検証してくれる人いる！？」などの声が多数寄せられています。