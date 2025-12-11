うさぎにタオルをのせたら「お寿司」にそっくりだった⇨「玉子ください」「赤酢のシャリ感ある」と反響続々

しろきのさんは「うちのお寿司が可愛いから見て！」というコメントとともに4枚の写真を投稿。そこに写るのは、白ロップイヤー「しろ」さんと、茶ロップイヤー「ちゃちゃ」さん。それぞれ赤、白、黄色のタオルを背負った姿が並んでいます。

1枚目は赤いタオルを背負ったしろちゃんが“マグロの握り”のよう。2枚目は白いタオルで“白身寿司”、3枚目は黄色いタオルと黒い帯で“たまご寿司”そのもの。さらに4枚目のちゃちゃさんは赤いタオルとの組み合わせが“赤酢のシャリ”のように見える一枚です。

そもそも、どうして「お寿司スタイル」が生まれたのでしょうか。しろきのさんによると、これは意図したものではなく「偶然そうなっただけ」。

しろさんはもともとタオルが大好きで、かけてあげると落ち着くタイプ。ある日、黄色いタオルをかけた際、「たまご寿司にしか見えない」姿になったことから、このスタイルが始まったといいます。

撮影時はたまご寿司状態のしろさんは眠っていたため、しろきのさんは「起こさぬようにそっと撮影した」と振り返ります。

投稿には、「ちゃちゃたん、赤酢のシャリ感があってとても良い」「サビ抜き、カワイさ増し増しで」「玉子、お願いします（笑）」 「3枚目までお寿司のぬいぐるみかと思いましたw」などの声が寄せられました

しろきのさんはこの反響に対し「投稿に寄せられた感想はどれも嬉しいものばかりでした！たくさんの方にうちのうさぎさんたちを愛でてもらえて大変嬉しく思っています」と話していました。