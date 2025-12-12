【新NISAでS&P500・オルカンに投資している人へ】最新情報で年初投資の増減はいくらに？OpenAIの「GPT-5.2」発表が追い風となり米株は反発

2025年12月12日9時 ハフポスト

新NISAで「S&P500」「オルカン」に投資している人向けに「きょうのマーケット情報」をお伝えします。また、年初に100万円投資した場合、今いくらになっているのか目安額も紹介します。

Advertisement

12月12日までの動き

11日のNY市場は、S&P500は軟調に寄り付きました。米国の新規失業保険申請件数が23.6万件に増加し、FRBのパウエル議長が労働市場の軟化に懸念を示したことで、「10年物国債の利回り」が低下し株価がサポートされました。

序盤に決算が予想を下回ったオラクル（ORCL）が10.83%安となったことで「情報技術」が下落しましたが、素材（+2.23%）や金融（+1.84%）などへのセクターローテーションが鮮明となり反発しました。

一方、日経平均株価は453円安（0.90％）の5万0148円で終値。金融緩和への期待からFOMCの利下げ決定直後に買いが入りましたが、短時間で「材料出尽くし」となり、利益確定の売りに押されました。また、ソフトバンクグループ（SBG）が急落し、日経平均を大きく押し下げ、一時5万円を割り込む場面も。これは、ビットコイン下落による海外短期筋の売りの影響という見方もあります。

Advertisement

長期的に見ると…

米国の「10年物国債利回り」の低下は、企業の収益改善の追い風となり、長期的な株価の押し上げ材料となります。また、OpenAIによる「GPT-5.2」の発表は、AI技術の成長が継続している証拠で、半導体やハイテク企業への長期的な投資が期待できます。さらに金融・素材株も、安定したリターンを生むと考えられます。

主なS&P500・オルカンファンド

主要なS&P500連動型ファンド（25/12/11）基準価額 前日比

▼もしも2025年初にこの商品を100万円購入していたら…

現在の評価額は約115万6400円 損益+約15万6400円 年初来騰落率+約15.64%

主要なオルカン型ファンド（25/12/11）基準価額 前日比

▼もしも2025年初にこの商品を100万円購入していたら…

現在の評価額は約119万9300円 損益+約19万9300円 年初来騰落率+約19.93%

Advertisement