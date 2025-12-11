セザンヌのハイライト、ブラシの手触りが“あるもの“にそっくり⇨愛犬家が「ブラシだけ販売して」と歓喜

SNSで話題になった、セザンヌの「トーンフィルターハイライト」。その付属ブラシの手触りが“あるもの”に似ているとXで話題です。

投稿主は、入手困難だった「トーンフィルターハイライト」の付属ブラシの手触りが『柴犬の耳そっくり』だと聞き、入手して検証したそう。「かなりの柴耳再現率と判明した」という報告。愛犬の豆次郎くんの写真とともにアップし、「#柴犬の耳ブラシ」というタグも添えていました。

これには、「早速明日買いに行きます」「2個買って1個のブラシは柴耳体感用にしたいと思います」「セザンヌさんには 柴犬の耳(ブラシだけ)を販売してほしい そしたら買います」「買ったばかりで未開封のが家にあります。開けるのが楽しみになってきました！」などの反響が寄せられています。

投稿主に聞いたところ、トーンフィルターハイライトの付属ブラシの手触りが「柴犬の耳」のようだというのは、商品を紹介するSNSのショート動画で知ったそう。

反響の大きさについては、「単純にビックリしました。『ブラシ単体で売って欲しい』というリプには同感しかありません」と語っています。