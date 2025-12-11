LIFEレシピTasty簡単

【大根料理で迷ったらこれを作るべし！】寒い日はハフハフ食べたい！ 芯まで味が染みた大根の温かいおかずレシピ3選

大根がおいしい季節、どんな料理にするか迷いますよね！今回は、一口食べれば「とろ～り」とろける食感に感動する、絶品大根レシピ3選をご紹介します。カリッと揚げてだしを吸わせた「揚げ出し大根」、めんつゆだけで味が芯まで染み込む「大根と鶏肉の煮物」、ピリ辛とろとろの「マーボー大根」は、どれも噛むたびにうま味がジュワッとあふれる至福の味わい。
 

【大根が余っていたら絶対にやって！】トロうま♪大根を「揚げ出し」にするとここまでおいしいとは…！

今が旬の大根を使って新たなおいしさに！？トロうまがたまらない「揚げ出し大根」のレシピを紹介します♪こんがりと揚げた大根とすりおろした大根の２種類の食感を楽しめますよ♪

【材料3つだけってマジ！？】めんつゆだけで作れる大根と鶏肉の煮物が想像以上にウマすぎだった件

面倒な煮物もめんつゆだけあればOK！「めんつゆだけで作れる大根と鶏肉の煮物」のレシピを紹介します♪ふたをすると大根から水分が出てきてちゃんと煮物になってます♪大根にも鶏肉にも甘辛いコッテリした味が染み込んでご飯が進みますよ〜。これからの時期にぴったりな一皿です！

【マーボー豆腐の素でOK！】「大根で作ったの！？」家族全員おかわり必須なカンタンやみつきレシピ

大根がマジでウマすぎた！市販のマーボー豆腐の素で作れる、とろっとろでジューシーな「マーボー大根」のレシピを紹介♪大根は電子レンジで加熱するから調理時間短縮にも！めちゃくちゃご飯が進むひと皿になっています♪

