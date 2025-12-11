【これ本当に豚こま？】「口に入れると肉汁がジュワッ…！」100g98円の肉がごちそうになるコスパ最強の簡単おかずレシピ3選

BuzzFeed

【豚こまを揚げずに南蛮漬け！】「作り置きしておくと神」「冷めてもウマい」夏の定番おかず決定版レシピ

こんがり焼いた豚こまと、玉ねぎ・にんじん・ピーマンを甘酸っぱい南蛮だれに漬け込んだ、夏にうれしいひんやりおかずです。揚げないから軽やかで、野菜もしっかり摂れるのがポイント。冷蔵庫でよく冷やすと味がなじみ、暑くて食欲がない日でもスッと食べられますよ。ご飯にも冷やし麺にも合う万能さで、作り置きしておくと何かと頼れる一品です！

【豆腐×豚こま×えのきがあったら絶対に作って！】味が染みてる♪ボリューム満点おかずレシピ

コスパ食材も組み合わせればこんなにおいしくなる！フライパンひとつで簡単に作れる「豚こま肉とえのきのすき煮」のレシピを紹介します♪味付けはめんつゆでOK！メインでも副菜でもいける万能おかずです♪

【豚こまを焼いたらかけるだけ！】「作ったら秒で消えるぞ」「家飲みでも使えそう」ピリリと辛いねぎだれがたまらん簡単おかずレシピ

安くて家計の味方「豚こま肉」ですが、焼くと硬くなりがちですよね。今回は、そんな豚こまがまるで高級肉のようにプリップリに化ける、魔法のレシピをご紹介します！「豚こま切れ肉のねぎだくゆずコショウだれ」は、片栗粉でうま味を閉じ込め、噛むほどに肉汁がジュワッ。ピリッと効いたゆずコショウとごま油の香りが食欲を直撃し、白飯が秒で消える危険なおいしさです！パサつきゼロなので冷めても柔らかく、お弁当に入れても家族に喜ばれますよ〜。