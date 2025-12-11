くまモン、10年ぶりにスペインを訪れ「街に溶け込んでいる」と話題⇨サグラダ・ファミリアや現地ゆるキャラとコラボ

熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンが、10年ぶりにスペインを訪問した様子が話題です。

続く投稿では、「Manga Barcelona 2025」での活動を紹介。来場者との集合写真や、熊本の郷土料理を振る舞う様子も写っており、「みなさんと一緒に踊ったり、熊本県の郷土料理ば作ったりして、たいぎゃ楽しかったモン！情熱のパワーばもろたモン！グラシアス（ありがとう）だモーン☆」と、くまモンらしい言葉でイベントの楽しさを伝えました。

SNSでは「サグラダファミリアを見てきたのかモーン」「新しいお友達もできたみたいで良かったですね」「世界中どこにいても風景になじむくまモン、すごい」「どこに行っても似合うねくまモン」などの声が寄せられています。