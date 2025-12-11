毛づくろい中、“フライドチキン”化した猫⇨あまりの擬態ぶりに「まんま過ぎて吹いた」と反響

写真には、足を上げて毛づくろいをしている猫のみいちゃんの後ろ姿が収められています。

その形と毛色が「フライドチキン」そっくり！こんがり揚がったかのような茶色の毛に、足先だけ白いところも見事です。

ちゃんみさんに撮影時の話を伺うと、みいちゃんは電気ストーブの前で暖を取りながらお腹の毛を舐めていたところだったよう。正面から撮影した写真も投稿していますが、その姿はなんともアクロバティック！

そんなみいちゃんは食べ物に“擬態”することが度々あるそうで、入浴後にフライドチキン化した姿のほか、ハマグリ化やちくわ化した姿も投稿されています。

今回の投稿にXユーザーからは、「まんま過ぎて吹いたぞ！ww」「完全にターキー」などの声が寄せられました。

この反響について、ちゃんみさんは「たくさんの方に見ていただけて驚いています。愛猫の何気ない姿を面白がってもらえて嬉しく思っています」とコメントしました。