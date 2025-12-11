コーギーとボーダーコリー、ドッグランで衝突⇨決定的瞬間に「なんやお前みたいな顔」と爆笑広がる

ボーダーコリーの「ラグナ」さんと、コーギーの「もなか」さんがドッグランで見せた“全力のじゃれ合いショット”がXで話題になっています。

「仲良しやね」と添えて公開した写真には、2匹が同時に宙へ跳び上がり、驚き顔＆キレッキレの表情でぶつかり合う瞬間が捉えられています。

撮影場所は、普段からよく訪れるドッグラン。他の犬がいなかったため、2匹だけで遊び始めたタイミングだったそうです。

飼い主によると、ラグナさんともなかさんは「家でも外でも常にこの激しさでやり合っています。初めて見る方は喧嘩のように見えるかもしれませんが、これまで怪我をしたことは一度もありません」とのこと。

「体格差があっても全力でぶつかり合って仲良く遊ぶので、こちらは微笑ましく見守っています」と話します。

SNSには、「むちゃんこいい写真！」「よく撮れましたね」「2人ともかわいい！」「顔よ…！笑」などの声が多数寄せられました。

この反応に飼い主は「どちらも怒り狂った表情なので色んなご意見があるかな？と思いましたが、沢山の好意的なメッセージをいただけて大変うれしく思っております」とコメントを寄せています。