親子みたいな犬と猫、ぴったりくっつく後ろ姿が尊すぎる。「最高に仲良し」「幸せな光景」と大反響

「一緒にピッタリくっついって何か見てる」という投稿に、大きな反響が寄せられました。

写真には、ボーダーコリーのしずくさんと保護猫のバロンくんが窓辺で身を寄せ合い、外を眺めている後ろ姿が収められています。

飼い主によると、2匹は飼い主の友人を見ていたのだそう。

「自宅の前を犬友さんが通る時に、2匹が窓からのぞいてると手を振ってくれるので、犬友さんが見えなくなるまで見てます」

写真から2匹の仲の良さが伝わってくるようですが、飼い主に関係性について尋ねると、このように教えてくれました。

Advertisement

「道端に捨てられているバロンを拾ってきたら、しずくが母性を爆発させて育て出したんです。バロンは自分のことを猫じゃなくて、犬だと思っているのではないでしょうか」

飼い主の投稿では、しずくさんが子猫だったバロンくんをお世話している頃の様子も見ることができます。

投稿には1.2万の「いいね」が寄せられたほか、「毎日ぴったり、最高に仲良しで幸せな光景ですね」「ピッタリ寄り添って可愛い」などの声が寄せられました。

この反響について、飼い主は「いつも皆様にしずくとバロンのことを見ていただいて感謝しています」とコメントしました。