徳井義実、福岡空港で絶品“おひとり様博多グルメ”を堪能⇨「ぷりぷり！」「鍋ごと飲みたい」と大絶賛

お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実さんが12月10日、YouTubeチャンネル『徳井video』に出演。福岡空港でもつ鍋を楽しむ様子を公開しました。

徳井さんは、飛行機の遅延で1時間暇になり、空港内の「博多の屋台横丁 喜水丸」に立ち寄ります。刺身や揚げ物、鯛茶漬けなど豊富な品ぞろえに「博多のグルメが揃っている」と語りました。

注文したのは、卓上コンロで提供されるアツアツのもつ鍋セット。「ちゃんとしたもつ鍋を空港内で食べられる。これはよい」とポツリ。鍋が炊きあがる前に、徳井さんは高菜と明太子をご飯の上に載せて味わい「メシが進んでしゃーない」と絶賛しました。

Advertisement

もつ鍋については「空港の中でこのクオリティのもつが食べられる。スープは醤油ベースで深みとコクがある。もつがぷりぷり」と説明。

また、屋台風の独立した座席となっていることを「プライベート感がいいですよね。1人で入りやすい。お一人様個室みたいになっているんです」と称賛します。

その後、もつ鍋の思い出や持論を語りながら食べ進め、「福岡で食べるもつはうまいですよね。クオリティが違う。これだけ流通が発達していても、新鮮なもつを手に入れるパイプっていうのが限られてるんでしょうね」と徳井さん。

Advertisement