【サンリオ×サンキューマート】ハローキティ＆タイニーチャム、限定レトロアイテムが登場。ネット事前予約開始

ALL390円でグッズを展開するサンキューマートから、ハローキティとクマのお友達・タイニーチャムの限定レトロデザインアイテムが登場します。

全国のサンキューマート店舗では2026年1月上旬より入荷次第販売開始。公式オンラインショップでは12月10日から先行予約を受け付けてます。

キティ×タイニーチャムの全11グッズを発売

今回のシリーズでは、仲良しのふたりが一緒に登場する全11グッズを展開。赤や黄色を基調としたレトロポップなカラーリングに、どこか懐かしさを感じるモチーフを散りばめた、温かみのあるデザインが特徴です。

Advertisement

「折り畳みミラー」は持ち運びに便利なサイズで、外出先でのメイク直しに最適。「ロングヘアクリップ」は髪をしっかり留められる使いやすいサイズ感で、デスク周りでも重宝するでしょう。

「ネイルパーツシール」は爪を華やかに彩るアイテムで、気軽にネイルアートを楽しめます。

タイニーチャムのぬいぐるみがそのまま付いたような「ぬいぐるみヘアゴム」は、コーディネートのアクセントとして目を引く存在感。バッグやポーチに付けられる「アクリルキーホルダー」は、取り外し可能なチャーム付きで気分に合わせてアレンジできます。

SNSでも人気の「顔隠し学生証ケース」は、証明写真など“盛れていない”学生証の顔写真を隠せるデザイン。プライバシー保護にもなる実用的なアイテムです。

Advertisement

◼️商品ラインナップ

全11種類、すべて390円（税込429円）。

・折り畳みミラー

・ロングヘアクリップ（ハローキティ＆タイニーチャム）

・ネイルパーツシール

・ぬいぐるみヘアゴム

・アクリルキーホルダー

・顔隠し学生証ケース

・ダイカットポーチ

・アングルソックス

・フレークステッカー

・折りたたみ傘ポーチ

ALL390円の限定アイテム、どこで買える？