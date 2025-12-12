【サンリオ×サンキューマート】ハローキティ＆タイニーチャム、限定レトロアイテムが登場。ネット事前予約開始

ALL390円でグッズを展開するサンキューマートから、ハローキティとクマのお友達・タイニーチャムの限定レトロデザインアイテムが登場します。
全国のサンキューマート店舗では2026年1月上旬より入荷次第販売開始。公式オンラインショップでは12月10日から先行予約を受け付けてます。
キティ×タイニーチャムの全11グッズを発売
今回のシリーズでは、仲良しのふたりが一緒に登場する全11グッズを展開。赤や黄色を基調としたレトロポップなカラーリングに、どこか懐かしさを感じるモチーフを散りばめた、温かみのあるデザインが特徴です。
「折り畳みミラー」は持ち運びに便利なサイズで、外出先でのメイク直しに最適。「ロングヘアクリップ」は髪をしっかり留められる使いやすいサイズ感で、デスク周りでも重宝するでしょう。
「ネイルパーツシール」は爪を華やかに彩るアイテムで、気軽にネイルアートを楽しめます。
タイニーチャムのぬいぐるみがそのまま付いたような「ぬいぐるみヘアゴム」は、コーディネートのアクセントとして目を引く存在感。バッグやポーチに付けられる「アクリルキーホルダー」は、取り外し可能なチャーム付きで気分に合わせてアレンジできます。
SNSでも人気の「顔隠し学生証ケース」は、証明写真など“盛れていない”学生証の顔写真を隠せるデザイン。プライバシー保護にもなる実用的なアイテムです。
◼️商品ラインナップ
全11種類、すべて390円（税込429円）。
・折り畳みミラー
・ロングヘアクリップ（ハローキティ＆タイニーチャム）
・ネイルパーツシール
・ぬいぐるみヘアゴム
・アクリルキーホルダー
・顔隠し学生証ケース
・ダイカットポーチ
・アングルソックス
・フレークステッカー
・折りたたみ傘ポーチ
ALL390円の限定アイテム、どこで買える？
公式オンラインショップでは、12月10日から先行予約受付を実施中。各商品、上限数に達し次第受付終了なのでお早めにチェックしてください。
店頭販売は2026年1月上旬より、店舗ごとに入荷次第販売開始。地域によっては販売日が異なる場合があるので、最新の入荷情報は各店舗のXでお知らせするようです。