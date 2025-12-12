芦田愛菜の英語メッセージが「発音良すぎ」と話題。「流暢な英語が素敵」その内容は？

国連開発計画（UNDP）の駐日代表事務所が12月8日、公式Instagramを更新。UNDP親善大使を務める芦田愛菜さんが、気候変動に関するメッセージを英語で伝える様子が話題となっています。

同動画で芦田さんは、2025年の気候変動問題において、「30」という数字が重要な意味を持つとし、ブラジルで開催された「第30回国連気候変動会議」を紹介。

また、30の数字でこの問題の事実を伝える、キャンペーン「ClimateCounts」では、「30歳未満の若者が世界人口の半分を占める」ことも重ねて紹介しています。

芦田さんは、気候変動が若者の未来に影響を与えることを強調し、「今こそ、地球に優しく安全で、そして公平な未来に向けて行動を起こすときです」と訴えかけています。