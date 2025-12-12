狂犬病の予防接種会場でドタバタする犬たちが「ずっと見ていられる」と話題⇨ゆるい動画集に「毎回最高」

とやまソフトセンターがYouTubeで定期的に公開している「狂犬病予防注射会場のドタバタ劇」と題された動画集が話題です。

この動画集は、富山県内の狂犬病予防接種会場で、注射の痛みに耐えて頑張るワンちゃんたちと、それを優しく見守る飼い主さんたちのドキュメンタリー。柴犬やコーギー、さまざまな種類の犬たちが会場に連れられ、注射を打たれるまでの様子をBGMやナレーションでゆるく伝えています。

12月1日に公開された動画では、柴犬が注射から逃れようと“柴ドリル”で抵抗したり、飼い主の腕をギュッと掴んで注射の痛みを我慢したりする様子が見られます。

Advertisement

Xでは「色んな犬が注射を打ちに来るだけの動画なんだけどずっと見てられる」「毎回最高です、大ファン」「柴ドリルでニコニコしてますw」「せわしない系のワンちゃんが来た時のBGMが好き」という声が寄せられています。

この動画集は飼い主の厚意により作成されているそうで、「批判や非難、辛辣なコメントは、ご厚意を無にすることになりますので、お手柔らかにお願い申し上げます」と書かれています。