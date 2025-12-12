棚橋弘至、熊本SAの名物グルメ“チーズステーキ”堪能「残り少ない巡業中の1コマが見れて嬉しい」

新日本プロレスのレスラーで代表取締役社長の棚橋弘至選手が12月11日、インスタグラムを更新。熊本のサービスエリアで味わったボリューム満点のグルメを紹介しました。
棚橋選手は「北熊本のサービスエリアにある、チーズステーキを松本くんと。フィラデルフィアを思い出しながら」とコメント。
若手レスラーの松本達哉選手と一緒に巡業バスの中でチーズステーキを堪能しているショットを公開しました。
投稿には「海外遠征時の美味しい思い出ですね😋♪残り少ない巡業中の1コマが見れて嬉しいです❤️」「美味しいもの食べる時の最高の笑顔キタ‼️」「気持ちの良い食べっぷり！」などの声が寄せられています。
Advertisement
サービスエリア公式によると、棚橋選手らが味わったのは同サービスエリアの新名物「ミヤハラチーズステーキ」のようです。
天草の塩で味付けした熊本県産牛のうす切り肉を鉄板で焼き上げ、濃厚チーズとブラックペッパーをトッピング。ボリューム満点のチーズステーキをコッペパンにはさんだワンハンドフードです。
米国食肉輸出連合会のサイトによると、チーズステーキはアメリカ・フィラデルフィア発祥のグルメだそう。棚橋選手は現地の味を思い出しながら味わったようです。
Advertisement
新日本プロレスは12月9日に福岡、10日に長崎、12日に鹿児島で試合を開催。九州巡業中に立ち寄ったとみられます。
棚橋選手は2026年1月4日の東京ドーム大会でプロレスラー引退を発表しています。
【画像】熊本グルメを手に笑顔の棚橋選手