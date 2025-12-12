棚橋弘至、熊本SAの名物グルメ“チーズステーキ”堪能「残り少ない巡業中の1コマが見れて嬉しい」

新日本プロレスのレスラーで代表取締役社長の棚橋弘至選手が12月11日、インスタグラムを更新。熊本のサービスエリアで味わったボリューム満点のグルメを紹介しました。

棚橋選手は「北熊本のサービスエリアにある、チーズステーキを松本くんと。フィラデルフィアを思い出しながら」とコメント。

若手レスラーの松本達哉選手と一緒に巡業バスの中でチーズステーキを堪能しているショットを公開しました。

投稿には「海外遠征時の美味しい思い出ですね😋♪残り少ない巡業中の1コマが見れて嬉しいです❤️」「美味しいもの食べる時の最高の笑顔キタ‼️」「気持ちの良い食べっぷり！」などの声が寄せられています。

Advertisement

天草の塩で味付けした熊本県産牛のうす切り肉を鉄板で焼き上げ、濃厚チーズとブラックペッパーをトッピング。ボリューム満点のチーズステーキをコッペパンにはさんだワンハンドフードです。

Advertisement