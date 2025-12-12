【ハーゲンダッツフレーバー総選挙】2025年発売フレーバーで人気なのは？TOP10を紹介

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 ハーゲンダッツ2025年新商品『食べたい』と思うフレーバーランキング

ハーゲンダッツジャパンは、全国10代〜60代のハーゲンダッツファン300人を対象に「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査を実施。結果を12月9日に発表しました。

どんなフレーバーが人気を集めたのでしょうか。早速「ハーゲンダッツ2025年新商品『食べたい』と思うフレーバーランキング」TOP10を見ていきましょう。

10位 ミニカップ『マロン&クレームシャンティ』

9位 ミニカップ CREAMY GELATO『いちご練乳みるく』

8位 『玉露』

7位 ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』

6位 ミニカップ『ザ・ミルク』

5位 バー『ザッハトルテ』

3位 ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』

3位 ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』

第3位は濃厚系スイーツから着想を得たシリーズがランクイン。ねっとり食感の「悪魔のささやき」と、軽やかでありながらもコク深いの「天使のおさそい」は、1度食べたらまた食べたくなる絶品です。

2位 クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』

第2位は豊かな食感のクリスピーサンド。甘くほろ苦いカラメルバターアイスクリームの中に、しっとりとしたカラメリゼりんご果肉。それをカラメルでコーティングした贅沢なアイスです。

1位 ミニカップ『ガナッシュショコラ』

1位はなめらかな質感が特長の濃密ガナッシュを入れたチョコレートアイスクリーム。「コクのあるチョコレートの味わいが楽しめそうだから」などの声が寄せられました。