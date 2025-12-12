【ハーゲンダッツフレーバー総選挙】2025年発売フレーバーで人気なのは？TOP10を紹介

ハーゲンダッツジャパンは、全国10代〜60代のハーゲンダッツファン300人を対象に「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査を実施。結果を12月9日に発表しました。
どんなフレーバーが人気を集めたのでしょうか。早速「ハーゲンダッツ2025年新商品『食べたい』と思うフレーバーランキング」TOP10を見ていきましょう。
ハーゲンダッツ2025年新商品『食べたい』と思うフレーバーランキング
10位 ミニカップ『マロン&クレームシャンティ』
9位 ミニカップ CREAMY GELATO『いちご練乳みるく』
8位 『玉露』
7位 ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』
6位 ミニカップ『ザ・ミルク』
5位 バー『ザッハトルテ』
3位 ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』
3位 ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』
第3位は濃厚系スイーツから着想を得たシリーズがランクイン。ねっとり食感の「悪魔のささやき」と、軽やかでありながらもコク深いの「天使のおさそい」は、1度食べたらまた食べたくなる絶品です。
2位 クリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』
第2位は豊かな食感のクリスピーサンド。甘くほろ苦いカラメルバターアイスクリームの中に、しっとりとしたカラメリゼりんご果肉。それをカラメルでコーティングした贅沢なアイスです。
1位 ミニカップ『ガナッシュショコラ』
1位はなめらかな質感が特長の濃密ガナッシュを入れたチョコレートアイスクリーム。「コクのあるチョコレートの味わいが楽しめそうだから」などの声が寄せられました。
