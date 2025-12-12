「M-1」ガシャポンが今年も登場。歴代王者名前入り“優勝トロフィー”に「爆かわすぎて即回したくなる」

漫才頂上決戦「M-1グランプリ」公式が12月11日、Xを更新。「優勝トロフィー」など大会を象徴するアイテムを揃えたガシャポン「M-1グランプリミニチュアコレクション2」の発売を発表しました。昨年から1種類追加され、全7種が登場するようです。

大会公式は「前弾大好評の『M-1グランプリ』のガシャポンがパワーアップして再び登場🏆✨」と投稿しました。

「優勝トロフィー」は背面に歴代王者の名前が書かれたデザインに、「登場M大門」は豪華なホロシール仕様に変更。

漫才をしていた「トロフィーズ」は賞金ボードを持っており、「大会ロゴ」は昨年の赤色から2025年テーマカラーの紫色にリニューアルされています。

今年新登場のアイテムは「審査員席」。91～100点のシールが付属しており、好きな点数を貼りつけられるようです。

傾けると敗者復活組の札が出てくる「笑神籤（えみくじ）」、舞台中央に置かれるマイクをイメージした「賞金ボード＆マイク」は昨年同様のデザインで、7種すべてにボールチェーンがついています。

再登場したガシャポンには「優勝トロフィー爆かわすぎて即回したくなるぅ」「笑いのミニチュア、集めたいな！」「かわいい！ガシャポン欲しくなった！」とお笑いファンから期待の声が寄せられています。

ガシャポン公式によると12月第2週から発売。ABCテレビ大阪本社ほか、全国各地に設置されるようです。