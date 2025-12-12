耳元で本物さながらに点滅する“信号機ピアス”「使いどころ分からないけど欲しい！」と反響

本物の歩行者用信号のように光り、赤・青へと切り替わる小さなアクセサリー「耳信号機」を制作したのは、マルま工房さん（@MarumaKoubo）。SNSで大きな反響を呼んでいます。

マルま工房さんによると、日常の中で「耳についていたら面白いもの」を探していたとき、ふと目に入った信号機が制作のヒントになったといいます。続けて、“ただのミニチュア”では終わらせない工夫を重ねたといい、「このサイズで光らないだろう、を超えたくて意地で光らせました」と語ります。

「耳信号機」は、1cm×2cm×1cmの小さなボディに、軽量・本物のような点灯・電池交換可能という3つの特徴を詰め込むため、設計と試作を何度も繰り返したのだそう。

とくに、信号の“点滅と色変わり”を再現するためには基板設計が必要で、電子工作系のクリエイターの協力を得て、念願の動作を実現。Xに投稿後は海外からの反響も多く寄せられました。

なかでも「使いどころ分からないけど欲しい」という声が印象的だったと話すマルま工房さん。「本能的な遊び心に刺さった瞬間だと思いますので、狙い通りでした」とのこと。

耳元で静かに光る小さな信号機は、小さな世界に手仕事の工夫が凝縮された一品として、これからも多くの人の目を引きそうです。