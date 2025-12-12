投資家・桐谷さん、「株主優待」の郵便物が膨大でさばき切れない…「締め切りを過ぎて失効したことは数百回ある」

株式投資を趣味とし、「株主優待」で生活している投資家の“桐谷さん“こと桐谷広人さんが12月11日、自身のXを更新。この時期に大量に届く“郵便物”の束を披露しています。

「今日の郵便物は61通。今日も公開買い付け関係書類が1通」と大量の郵便物の束の写真を投稿。続けて「キャノン電子が公開買付けになったのは知っていました。持ってると思って、私の5つのネット証券の口座を見たけどありません。2008年の株券電子化の時に、届け出ていなかったのですね」とキャノン電子株が、「証券口座」に振り替えられていなかったことを綴り、膨大な郵便物を処理しきれていないことを明かしています。

さらに、12月9日の投稿では、「8日に届いた封書は175通。先週月曜日に届いた数と同じでした」というコメントとともに、輪ゴムで4つの束にまとめた封書を床に並べた写真を投稿。

「開封する間もなく、今日届いたのは15通と宅急便3つ(昨日は昴のりんごや仙波糖化のお茶やスープ等)、黄色い包み紙はオンワードマルシェのみかん。その下の箱はレシップの柿です。今夜は109通の開封作業で大変です」とコメントし、郵便物と優待品の開封に追われている様子を綴っています。

この投稿に対して「1日でこの量は凄すぎる！」「開封作業だけで大変」「この中にどれだけのQUOカードが入っているの？」と驚きの声が寄せられています。

またユーザーからの「優待券を間違って捨ててしまったことはありますか？」という質問に対しては「間違って捨てたことは少ないですが、申し込みの締め切りを過ぎて気づいて、失効したことは数百回あるでしょう。毎月いくつか必ずあります」と自身のエピソードも明かしています。

