今年の漢字は「熊」。僅差で2位に選ばれたのは？過去10年の漢字も【一挙公開】

2025年の世相を漢字一字で表現する「今年の漢字」が12月12日、「熊」に決まった。

「漢字の日」にあたる12月12日頃に毎年、京都・清水寺で発表される。1995年から始まり、2025年で30周年を迎えた。

日本漢字能力検定協会によると、18万9112票の応募のうち、「熊」が 2万3346票を集め、1位となった。

日本漢字能力検定協会が挙げた「熊」が選ばれた理由は以下の通り。

・「熊」による人身被害者数・死亡者数が、ともに過去最多

・市街地など人の生活圏でも「熊」の目撃が相次ぎ、生活を脅かした

・「熊」による農作物の被害が深刻化し、地域住民の生活や経済活動に影響を及ぼした

・和歌山県・白浜町にあるテーマパークから4頭のジャイアントパンダが中国へ返還された

・日本のジャイアントパンダは2025年返還予定の上野動物園の2頭だけになった

Advertisement

「今年の漢字」が発表されると、SNS上には「やっぱり『熊』か」や「『高』だと思った」などさまざまなコメントが投稿された。

2位は「米」。そのほかランクインしたのは？

「熊」と180票差で2位だったのは「米」だった。そのほかには、「脈」や「万」、「博」など大阪・関西万博に関連する漢字のほか、2024年の「今年の漢字」に選ばれた「金」も14位に入った。

2位 「米」2万3166票（12.25％）

3位 「高」1万8300票（9.68％）

4位 「脈」6418票（3.39％）

5位 「万」5656票（2.99％）

6位 「変」5296票（2.80％）

7位 「博」5114票（2.70％）

8位 「女」3682票（1.95％）

9位 「新」3658票（1.93％）

10位 「初」3067票（1.62％）

11位 「暑」 2926票（1.55％）

12位 「楽」2658票（1.41％）

13位 「政」1947票（1.03％）

14位 「金」1894票（1.00％）

15位 「大」1835票（0.97％）

16位 「税」1485票（0.79％）

17 位 「働」1266票（0.67％）

18 位 「愛」1087票（0.57％）

19 位 「幸」1074票（0.57％）