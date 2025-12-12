夢の「宇宙暮らし」に何が必要か。一般人も月で暮らす時代に竹中工務店が提案する「宇宙のQOL」

宇宙を旅するー。かつては国家プロジェクトに参画することでしか成し得なかったそんな「夢」が、民間人にも急速に開かれつつある。

いずれ長期の滞在や居住までが可能になった場合に、一般の人々が暮らすためには何が必要か。

そんな、「宇宙空間での滞在」をQOLの観点から考える「宇宙のくらしをつくる建築展｜Lunar Architecture by TAKENAKA」（竹中工務店）が、12月10〜14日まで東京・建築会館ギャラリーで開かれている。入場無料・事前予約制。

宇宙の過酷な環境。暮らしはどうなるのか。 竹中工務店提供

Advertisement

月は地球の約1/6の重力、約270度にもなる激しい温度差、昼夜がそれぞれ約14日続くなど超過酷な環境だ。

同社が東京大学・九州大学・JAXAと共同で開発中なのが、2〜4人の宇宙飛行士が暮らす「LUNAR BASE CAMP」。月面の「縦孔」や「極域」を候補地とし、内部に空気を入れて膨らませる短期滞在モジュールで、4人用では最長約6カ月間、無補給で過ごせる想定だ。

食料の6割を月面での植物栽培で賄い、ダイズ、サツマイモ、リーフレタスの3種を育てる計画。人の呼吸で出るCO2を植物が吸収し、O2を供給。尿や空気中の水分を再利用し、閉じた環境で生命維持を図る。

Advertisement

「LUNAR BASE CAMP」（４人用モジュール）滞在中の食料と、酸素の供給を植物が担う。 竹中工務店提供

宇宙食というとインスタント食品のイメージが強いが、長期滞在には多様な食の選択肢が欠かせない。同社はJAXA、キリンホールディングス、千葉大学、東京理科大学などとともに、ウイルスフリーの苗や非常時のバックアップが可能な農業システムを研究。

2021年には国際宇宙ステーション「きぼう」で、栄養液を使ったレタス栽培実験も実施した。低気圧環境での栽培可能性も検証し、宇宙での長期滞在を支える技術として期待されている。

Advertisement

少人数の探査や移動型シェルター「LUNAR LOTUS」による短期滞在の先に、2040年代には40人規模が暮らす長期運用モジュール「LUNAR COSMOS」の実現を構想する。

宇宙飛行士だけでなく建設業者や研究者など民間のスペシャリストも滞在する想定だ。三角形に連結された居住ユニットには8室の個室とリビングがあり、周囲にワークステーションやカフェテリア、厚生エリアが並ぶ。

街路に面した個室には窓も設けられ、地上の生活の延長のような共同生活を思い描ける。

滞在・研究のための拠点となる大型空間「LUNAR DOME」と多機能タワー「LUNAR TOWER」 竹中工務店提供

Advertisement

一方、月面の外は宇宙服なしでは生きられず、地球のような屋外空間は存在しない。そこで同社はドーム建築技術を応用し、滞在・研究のための拠点となる大型空間の「LUNAR DOME」を提案する。