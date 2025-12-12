アンガ田中、二級建築士合格を祝う“製図ケーキ”が「斬新すぎる」と話題⇨本人制作の図面をプリント

お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんが12月11日、インスタグラムを更新。田中さんの二級建築士合格祝いにスタッフが用意した“製図ケーキ”が話題になっています。

田中さんは「二級建築士のお祝いで、田中の描いた製図ケーキを番組が作ってくれました！」とコメント。

出演しているポッドキャスト番組「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン」のスタッフがケーキを用意したようです。

四角いケーキの縁はマカロンやイチゴなどで飾り付けられ、センターには田中さんの描いた製図がプリントされています。

ケーキには「タナおめでとう！！二級建築士！…の赤ちゃん」とスタッフからのメッセージも添えてあります。

投稿には「すごい、あの製図が！！！改めておめでとうございます」「製図のケーキってスタッフさんも粋ですね🎶」「ワ〜ッ製図ケーキ！斬新過ぎる〜っ」などの声が寄せられています。