アンガ田中、二級建築士合格を祝う“製図ケーキ”が「斬新すぎる」と話題⇨本人制作の図面をプリント

お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんが12月11日、インスタグラムを更新。田中さんの二級建築士合格祝いにスタッフが用意した“製図ケーキ”が話題になっています。
田中さんは「二級建築士のお祝いで、田中の描いた製図ケーキを番組が作ってくれました！」とコメント。
出演しているポッドキャスト番組「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン」のスタッフがケーキを用意したようです。
四角いケーキの縁はマカロンやイチゴなどで飾り付けられ、センターには田中さんの描いた製図がプリントされています。
ケーキには「タナおめでとう！！二級建築士！…の赤ちゃん」とスタッフからのメッセージも添えてあります。
投稿には「すごい、あの製図が！！！改めておめでとうございます」「製図のケーキってスタッフさんも粋ですね🎶」「ワ〜ッ製図ケーキ！斬新過ぎる〜っ」などの声が寄せられています。
田中さんは12月2日、自身のインスタグラムにて二級建築士合格を報告。この時に、「練習で描いた製図の一部や、建築士っぽい写真載せておきます」と、公開したものがケーキにプリントされたようです。
公式プロフィールによると、田中さんは広島大学工学部第4類建築学部を卒業。得意分野に日本建築を挙げ、建築の構造を研究していることを明かしていました。
