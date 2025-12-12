【JR中央線】家賃相場の安い駅ランキング。西八王子、西国分寺を抑えた最も安い駅は？

JR中央線家賃相場の安い駅ランキング ハフポスト日本版

リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル』は、JR中央線の東京都内全32駅のシングル向け賃貸物件の家賃相場を調査。その結果を12月12日に公開しました。

どんな駅がランクインしたのでしょうか。さっそくTOP10をみていきましょう。

JR中央線家賃相場の安い駅ランキング

8位 東小金井（東京都小金井市） 7.5万円

8位 八王子（東京都八王子市） 7.5万円

8位 国分寺（東京都国分寺市）7.5万円

7位 武蔵小金井（東京都小金井市） 7.4万円

6位 豊田（東京都日野市） 7.3万円

5位 国立（東京都国立市） 6.8万円

3位 日野（東京都日野市） 6.7万円

3位 西国分寺（東京都国分寺市） 6.7万円

3位には日野駅と西国分寺駅がランクイン。日野駅周辺は、飲食店やコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどの商店が立ち並びにぎわっています。

西国分寺駅は日野駅から3駅目で、JR中央線の快速に乗ると東京駅まで50分ほど。JR武蔵野線も乗り入れており、南浦和駅を経由して浦和駅や川口駅にもアクセスしやすい立地です。

2位 西八王子（東京都八王子市） 6万円

2位は西八王子駅。JR中央線の快速に乗ると、新宿駅まで55分前後、東京駅までは1時間10分前後で到着します。街には複数の大学キャンパスがあり、学生向け賃貸物件もそろっています。

1位 高尾（東京都八王子市） 5.8万円

1位はJR中央線の都内最西端である高尾駅で、6万円を切りました。快速に加えて中央特快や平日朝の上り方面限定の通勤特快が停車します。都内最西端ではあるものの、当駅始発の列車も多いため、座って乗車しやすいという利点もあります。