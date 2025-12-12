2025年U-NEXTの人気映画ランキング。「キングダム」「ラストマイル」を抑えた1位は？

ハフポスト日本版

動画配信サービスのU-NEXTが12月12日、「2025年U-NEXTの人気映画ランキング」を発表しました。

ランキングは総視聴者数をもとに集計。2025年に最も多くの視聴者を集めたのはどんな映画作品だったのでしょうか。

2025年U-NEXTの人気映画ランキング

第10位 ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング

第9位 ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ

第8位 ヴェノム：ザ・ラストダンス

第7位 トラップ

第6位 アンダーニンジャ

第5位 はたらく細胞

第4位 キングダム 大将軍の帰還

第3位 劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』

鈴木亮平さんが主演の人気ドラマの映画版がランクイン。2026年には劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』の公開が予定されています。

第2位 ラストマイル

11月のブラックフライデーの直前に、世界最大のショッピングサイトから送られてきた段ボール箱をきっかけに始まるサスペンス映画。人気ドラマ「アンナチュラル」と「MIU404」の世界線と交差しながら、物語は進行します。

第1位 映画『グランメゾン・パリ』

木村拓哉さんが主演のドラマ「グランメゾン東京」を映画化。フランス料理の本場・パリで三ツ星を獲得するために、ぶつかり合う奮闘劇です。