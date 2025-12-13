東京国立近代美術館、ぬいぐるみお泊まり会が「可愛すぎる」と話題⇨当選率1.7％の超プレミアイベントだった

東京国立近代美術館で行われた「ぬいぐるみお泊まり会」の様子が話題です。

同美術館は12月11日、Xに「夏に引き続き、今年2回目となる『ぬいぐるみお泊まり会』を開催しました」と、4枚の写真を投稿。

そこには、ミャクミャクの着ぐるみをかぶったクマ、スヌーピー、ステラ・ルーなど約20体のぬいぐるみたちが、美術館の絵を鑑賞したり、図書室で本を読んだりしている様子が写っています。

「1200件近い応募から選ばれたぬいぐるみたちが、持ち主であるお子様の代わりに、美術館をじっくり見てまわりました」とのこと。「次はぜひ家族みんなで遊びに来てくださいね」とつづっています。

美術館では今年、夏・秋に会期を分けて「お泊まり会」を2回実施。数日間ぬいぐるみを預かり、MOMATコレクション展示室で一緒に写真撮影を行い、後日フォトグラファーの撮影した写真をアルバムで受け取れるのだそう。

投稿には「約1200件から選び抜かれた少数精鋭たち」「とても可愛い＆見ているだけでほっこりするので、ぜひ続けていただきたい」「うちのかわいいのも参加させたい…！」など多くの声が寄せられています。