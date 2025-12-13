トム・クルーズがLAで『国宝』上映会を主催。作品を激推し➡︎李監督も「本物だよね？」と驚き隠せず

トム・クルーズさん（左）、映画「国宝」ポスター（右） via Associated Press, 吉田修一／朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会

俳優のトム・クルーズさんが12月11日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスで映画『国宝』の上映会を主催し、話題となっている。

クルーズさんは動画で、「これは素晴らしい映画で、大きなスクリーンで見るべき」と述べ、李監督を紹介した。

舞台挨拶に登場した李監督は、「本物のトム・クルーズさんですか？」と状況に驚きを隠せない様子で、会場の笑いを誘った。

クルーズさんは、李監督や、出演している渡辺謙さんをはじめとする俳優陣のパフォーマンスなど、映画の全てをベタ褒め。「すべてにおいてエレガントで、自然で、素晴らしい仕上がりになっています」と作品を絶賛した。

投稿には、「トムさま主催の上映会。すごすぎる」「作品が世界中に広がっていくこと間違いなしですね！」など、驚きと期待の言葉が寄せられている。

映画『国宝』は6月に公開されてからこれまで、興行収入173億円 を突破し、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』を抜いて、歴代興行収入ランキング1位を達成。