通訳が涙で訳せなかった「母との最後」。ロシアの攻撃で母を失い、36回手術を受けたウクライナの子どもの訴え

ベルギー・ブリュッセルの欧州議会で、ロシアのミサイル攻撃で母を失い、自身も重症を負ったウクライナの子どもが、2022年当時の出来事を証言した。

ウクライナ外務省は12月11日、公式Xに、証言の内容を受け、通訳担当者が涙をこらえきれず、言葉が出ずにいる動画を投稿した。

現在11歳のロマン・オレクシフさんは、2022年、7歳の時にウクライナ中部の病院でロシアのミサイル攻撃を受け、母を失った。オレクシフさん自身も重度の火傷を負い、36回の手術と長いリハビリを経て生還した。

AFPなどの英語字幕付きの動画によると、オレクシフさんはウクライナ語で自己紹介した後に、ロシア軍の襲撃について話した。

オレクシフさんが「これが母に会った最後だった」と言うと、英語の通訳担当者は声を詰まらせ言葉が出ない様子で、別のスタッフが代わりに英語に訳した。

その後、通訳担当者はオレクシフさんの肩に手を置いて、話を続けるように促した。

