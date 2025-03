ドジャース選手が日本のアイスを大絶賛。日本滞在で食べた数は「数え切れない」

そんななか、フェドゥシア選手が最後にアップしたのが、テーブルの上に2個並べられた森永製菓のアイス「チョコモナカジャンボ」。昨年までドジャースに所属していたブランドン・ルイスさんが「How many of those ice cream bars did you crush?(そのアイス何個食べたの?)と質問すると、フェドゥシア選手は「way too many(数えられないほど)」と回答しました。