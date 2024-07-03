『FNS歌謡祭2024夏』タイムテーブル【出演者・披露曲一覧】BE:FIRST、Snow Man、NewJeansなど出演

フジテレビ系の音楽特番『2024 FNS歌謡祭 夏』が、7月3日18時半から生放送される。
嵐の相葉雅紀さんと井上清華アナウンサーが司会を務める。
タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）
18時半〜
SHOW-WA「君の王子様」
DA PUMP×JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
DISH//「朝、月面も笑っている」
日向坂46「君はハニーデュー」
FANTASTICS「ブレイクライン」
ME:I「Click」
平成→令和 リバイバルヒットメドレー
日向坂46「さくらんぼ」/ 大塚愛
WEST.「キセキ」/ GReeeen
超ときめき♡宣伝部「Yeah!めっちゃホリディ」/ 松浦亜弥
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME:I「Gee」/ 少女時代
増田貴久（NEWS）×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」/ back number
日向坂46×超ときめき♡宣伝部「気分上々↑↑」/ mihimaru GT
増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」/ ORANGE RANGE
19時頃〜
アリス「今はもうだれも」
WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Omoinotake「幾億光年」
KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」/ 宇多田ヒカル
KREVA「Expert」
KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」
郷ひろみ×ももいろクローバーZ「最強マッシュアップGO!GO-Z!」（「GOLDFINGER′99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」）
SEVENTEEN「MAESTRO」
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」
東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」
バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON’T BE LONG」
満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」/ スピッツ
ミュージカル「モーツァルト！」（古川雄大×京本大我）「僕こそ音楽」
20時頃〜
アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」
倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」
SUPER BEAVER「切望」
菅田将暉「くじら」
Da-iCE×超特急「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」
DISH//「笑えれば」/ ウルフルズ
Def Tech×BE:FIRST「My Way」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「Dear」
LE SSERAFIM「EASY」
21時頃〜
稲葉浩志「Stray Hearts」
Snow Man「BREAKOUT」
反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」
Number_i「BON」
NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」
NEWS×チアリーマンズ「生きろ」
ゆず「Chururi」