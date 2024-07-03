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『FNS歌謡祭2024夏』タイムテーブル【出演者・披露曲一覧】BE:FIRST、Snow Man、NewJeansなど出演

『FNS歌謡祭2024夏』のタイムテーブルをまとめました。NewJeans、TOMORROW X TOGETHER、BE:FIRST、Snow Man、LE SSERAFIMなどの人気アーティストが出演します🎤
ハフポスト日本版編集部
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Yuliia Kokosha via Getty Images

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フジテレビ系の音楽特番『2024 FNS歌謡祭 夏』が、7月3日18時半から生放送される。

嵐の相葉雅紀さんと井上清華アナウンサーが司会を務める。

タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）

18時半〜

SHOW-WA「君の王子様」

DA PUMP×JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」

DISH//「朝、月面も笑っている」

日向坂46「君はハニーデュー」

FANTASTICS「ブレイクライン」

ME:I「Click」

平成→令和 リバイバルヒットメドレー

日向坂46「さくらんぼ」/ 大塚愛

WEST.「キセキ」/ GReeeen

超ときめき♡宣伝部「Yeah!めっちゃホリディ」/ 松浦亜弥

TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」

ME:I「Gee」/ 少女時代

増田貴久（NEWS）×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」/ back number

日向坂46×超ときめき♡宣伝部「気分上々↑↑」/ mihimaru GT

増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」/ ORANGE RANGE

19時頃〜

アリス「今はもうだれも」

WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」

Aぇ! group「《A》BEGINNING」

Omoinotake「幾億光年」

KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」/ 宇多田ヒカル

KREVA「Expert」

KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」

郷ひろみ×ももいろクローバーZ「最強マッシュアップGO!GO-Z!」（「GOLDFINGER′99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」）

SEVENTEEN「MAESTRO」

超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」

東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」

バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON’T BE LONG」

満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」/ スピッツ

ミュージカル「モーツァルト！」（古川雄大×京本大我）「僕こそ音楽」

20時頃〜

アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」

倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」

SUPER BEAVER「切望」

菅田将暉「くじら」

Da-iCE×超特急「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」

DISH//「笑えれば」/ ウルフルズ

Def Tech×BE:FIRST「My Way」

MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」

Mrs. GREEN APPLE「Dear」

LE SSERAFIM「EASY」

21時頃〜

稲葉浩志「Stray Hearts」

Snow Man「BREAKOUT」

反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」

TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」

Number_i「BON」

NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」

NEWS×チアリーマンズ「生きろ」

ゆず「Chururi」

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