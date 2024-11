【披露宴BGMランキング2024】「One Love」や「恋」を抑えた1位は“あの”定番ラブソング

Satoshi-K via Getty Images イメージ画像

結婚式や披露宴の雰囲気を彩るさまざまなBGM。流行りの曲を流したり、思い出の曲を選んだりとカップルの個性が表れますよね。

USENとレコチョクは、協業で提供する披露宴BGMサービスパッケージ「WEDDING MUSIC BOX」で2023年11月1日~2024年10月31日に、最も利用された楽曲の利用数を集計。その結果をもとにした「披露宴BGMランキング2024」を11月20日に発表しました。

この1年間、最も使われた楽曲とは?早速、ランキングを見ていきましょう。

披露宴のBGMランキング

【邦楽】

10位 明日晴れるかな/[2022 Remaster] / 桑田佳祐

9位 恋 / 星野源

8位 Family Song / 星野源

7位 Stand by me, Stand by you. / 平井大

6位 Love so sweet / 嵐

5位 I LOVE... / Official髭男dism

4位 ダンスホール / Mrs. GREEN APPLE

3位 One Love / 嵐

2位 愛をこめて花束を / Superfly

1位 115万キロのフィルム / Official髭男dism

邦楽部門で1位に選ばれたのはOfficial髭男dismの『115万キロのフィルム』でした。愛する人との人生を1本の映画になぞらえたラブソングで、「送賓」などの場面で多く用いられているようです。

【洋楽】

10位 Call Me Maybe / Carly Rae Jepsen

9位 Another Day Of Sun / La La Land Cast

8位 Good Time / Owl City,Carly Rae Jepsen

7位 If I Can’t Have You / Shawn Mendes

6位 Happy / Pharrell Williams

5位 10000 Hours / Dan + Shay and Justin Bieber

4位 What Makes You Beautiful / One Direction

3位 Just the Way You Are / Bruno Mars

2位 Sugar / Maroon 5

1位 Marry You / Bruno Mars