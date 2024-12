人気の「クリスマスソング」ランキング。定番洋楽を抑えた10〜30代の1位は歌詞が刺さる“あの名曲”

街でイルミネーションが始まるなど、クリスマスムードが盛り上がる12月。

皆さんはどんなクリスマスソングを聴きますか?

今回は世代別のランキング結果を紹介します。早速結果を見ていきましょう。

クリスマスソングランキングTOP10

10代ランキング

1位 クリスマスソング / back number

2位 silent / SEKAI NO OWARI

3位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

4位 Santa Tell Me / Ariana Grande

5位 Christmas Love / Stray Kids

6位 ヒロイン / back number

7位 Wonderful Day / TWICE

8位 Merry & Happy / TWICE

9位 ホワイトキス / 鈴木鈴木

10位 クリスマスイブ / 優里



20代ランキング

1位 クリスマスソング / back number

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 メリクリ / BoA

4位 Santa Tell Me / Ariana Grande

5位 silent / SEKAI NO OWARI

6位 ラスト・クリスマス / Wham!

7位 Happy Merry Christmas / JO1

8位 いつかのメリークリスマス / B’z

9位 Christmas Love / Stray Kids

10位 I Will... / King & Prince



30代ランキング

1位 クリスマスソング / back number

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 いつかのメリークリスマス / B’z

4位 I Will... / King & Prince

5位 メリクリ / BoA

6位 ラスト・クリスマス / Wham!

7位 白い恋人達 / 桑田佳祐

8位 Happy Merry Christmas / JO1

9位 LAST CHRISTMAS / EXILE

10位 I promise / King & Prince



40代以上ランキング

1位 ラスト・クリスマス / Wham!

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 I Will... / King & Prince

4位 クリスマスソング / back number

5位 いつかのメリークリスマス / B’z

6位 恋人がサンタクロース / 松任谷由実

7位 クリスマスキャロルの頃には / 稲垣潤一

8位 メリクリ / BoA

9位 Happy Xmas(War Is Over) / John Lennon, Yoko Ono

10位 白い恋人達 / 桑田佳祐

back numberの名曲が3世代でトップに!

10代〜30代で1位に選ばれたのは、back numberの「クリスマスソング」でした。選んだ理由では「クリスマスの切ない恋が描かれているから」「曲名も歌詞も曲の雰囲気もクリスマスにぴったり」「旦那との思い出の曲だから」などのコメントが集まり、幅広い世代に人気であることがわかりました。

40代以上では「ラスト・クリスマス」が1位