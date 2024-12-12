人気の「クリスマスソング」ランキング。定番洋楽を抑えた10〜30代の1位は歌詞が刺さる“あの名曲”

街でイルミネーションが始まるなど、クリスマスムードが盛り上がる12月。
皆さんはどんなクリスマスソングを聴きますか？
音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」は、全国の10〜40代以上の各世代を対象に「クリスマスに聴きたい曲」に関するアンケートを実施。2618人から回答を得て、12月9日にランキング結果を発表しました。
今回は世代別のランキング結果を紹介します。早速結果を見ていきましょう。
クリスマスソングランキングTOP10
10代ランキング
1位 クリスマスソング / back number
2位 silent / SEKAI NO OWARI
3位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY
4位 Santa Tell Me / Ariana Grande
5位 Christmas Love / Stray Kids
6位 ヒロイン / back number
7位 Wonderful Day / TWICE
8位 Merry & Happy / TWICE
9位 ホワイトキス / 鈴木鈴木
10位 クリスマスイブ / 優里
20代ランキング
1位 クリスマスソング / back number
2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY
3位 メリクリ / BoA
4位 Santa Tell Me / Ariana Grande
5位 silent / SEKAI NO OWARI
6位 ラスト・クリスマス / Wham!
7位 Happy Merry Christmas / JO1
8位 いつかのメリークリスマス / B’z
9位 Christmas Love / Stray Kids
10位 I Will... / King & Prince
30代ランキング
1位 クリスマスソング / back number
2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY
3位 いつかのメリークリスマス / B’z
4位 I Will... / King & Prince
5位 メリクリ / BoA
6位 ラスト・クリスマス / Wham!
7位 白い恋人達 / 桑田佳祐
8位 Happy Merry Christmas / JO1
9位 LAST CHRISTMAS / EXILE
10位 I promise / King & Prince
40代以上ランキング
1位 ラスト・クリスマス / Wham!
2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY
3位 I Will... / King & Prince
4位 クリスマスソング / back number
5位 いつかのメリークリスマス / B’z
6位 恋人がサンタクロース / 松任谷由実
7位 クリスマスキャロルの頃には / 稲垣潤一
8位 メリクリ / BoA
9位 Happy Xmas（War Is Over） / John Lennon, Yoko Ono
10位 白い恋人達 / 桑田佳祐
back numberの名曲が3世代でトップに！
10代〜30代で1位に選ばれたのは、back numberの「クリスマスソング」でした。選んだ理由では「クリスマスの切ない恋が描かれているから」「曲名も歌詞も曲の雰囲気もクリスマスにぴったり」「旦那との思い出の曲だから」などのコメントが集まり、幅広い世代に人気であることがわかりました。
40代以上では「ラスト・クリスマス」が1位
40代以上のランキングでは、Wham!の「ラスト・クリスマス」が1位に選ばれました。選んだ理由では、「クリスマスソングの王道」「高校生の頃を思い出す」「若かりし頃の思い出がよみがえるから」「10代の頃いっぱい聴いていた思い出があるから」など、青春時代のクリスマスを思い出す曲として根強い人気があることがわかりました。