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人気の「クリスマスソング」ランキング。定番洋楽を抑えた10〜30代の1位は歌詞が刺さる“あの名曲”

「ラスト・クリスマス」「白い恋人達」「All I Want for Christmas Is You」「クリスマスソング」などがランクイン。10〜30代の3世代で1位は“あの名曲”でした🎶🎄
ハフポスト日本版編集部

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街でイルミネーションが始まるなど、クリスマスムードが盛り上がる12月。

皆さんはどんなクリスマスソングを聴きますか？

音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」は、全国の10〜40代以上の各世代を対象に「クリスマスに聴きたい曲」に関するアンケートを実施。2618人から回答を得て、12月9日にランキング結果を発表しました

今回は世代別のランキング結果を紹介します。早速結果を見ていきましょう。

クリスマスソングランキングTOP10

10代ランキング

1位 クリスマスソング / back number

2位 silent / SEKAI NO OWARI

3位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

4位 Santa Tell Me / Ariana Grande

5位 Christmas Love / Stray Kids

6位 ヒロイン / back number

7位 Wonderful Day / TWICE

8位 Merry & Happy / TWICE

9位 ホワイトキス / 鈴木鈴木

10位 クリスマスイブ / 優里


20代ランキング

1位 クリスマスソング / back number

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 メリクリ / BoA

4位 Santa Tell Me / Ariana Grande

5位 silent / SEKAI NO OWARI

6位 ラスト・クリスマス / Wham!

7位 Happy Merry Christmas / JO1

8位 いつかのメリークリスマス / B’z

9位 Christmas Love / Stray Kids

10位 I Will... / King & Prince


30代ランキング

1位 クリスマスソング / back number

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 いつかのメリークリスマス / B’z

4位 I Will... / King & Prince

5位 メリクリ / BoA

6位 ラスト・クリスマス / Wham!

7位 白い恋人達 / 桑田佳祐

8位 Happy Merry Christmas / JO1

9位 LAST CHRISTMAS / EXILE

10位 I promise / King & Prince


40代以上ランキング

1位 ラスト・クリスマス / Wham!

2位 All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY

3位 I Will... / King & Prince

4位 クリスマスソング / back number

5位 いつかのメリークリスマス / B’z

6位 恋人がサンタクロース / 松任谷由実

7位 クリスマスキャロルの頃には / 稲垣潤一

8位 メリクリ / BoA

9位 Happy Xmas（War Is Over） / John Lennon, Yoko Ono

10位 白い恋人達 / 桑田佳祐

back numberの名曲が3世代でトップに！

10代〜30代で1位に選ばれたのは、back numberの「クリスマスソング」でした。選んだ理由では「クリスマスの切ない恋が描かれているから」「曲名も歌詞も曲の雰囲気もクリスマスにぴったり」「旦那との思い出の曲だから」などのコメントが集まり、幅広い世代に人気であることがわかりました。

40代以上では「ラスト・クリスマス」が1位

40代以上のランキングでは、Wham!の「ラスト・クリスマス」が1位に選ばれました。選んだ理由では、「クリスマスソングの王道」「高校生の頃を思い出す」「若かりし頃の思い出がよみがえるから」「10代の頃いっぱい聴いていた思い出があるから」など、青春時代のクリスマスを思い出す曲として根強い人気があることがわかりました。

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