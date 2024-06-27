今人気の曲は？tuki.やTWICEメンバーのソロ曲を抑えた1位は、あのアニメの主題歌【YouTubeランキングTOP10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
6月14日から6月20日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 唱/Ado
視聴数：計240万回
チャート掲載週数：42週
9位 BON/Number_i
視聴数：計292万回
チャート掲載週数：4週
チャート掲載週数：4週
8位 コロンブス/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計327万回
チャート掲載週数：2週
7位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト
視聴数：計338万回
チャート掲載週数：6週
6位 幾億光年/Omoinotake
視聴数：計347万回
チャート掲載週数：20週
5位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計361万回
チャート掲載週数：10週
4位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計377万回
チャート掲載週数：40週
3位 ビビデバ/星街すいせい
視聴数：計391万回
チャート掲載週数：13週
2位 ABCD/NAYEON
視聴数：計425万回
チャート掲載週数：1週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計721万回
チャート掲載週数：23週
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