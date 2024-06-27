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今人気の曲は？tuki.やTWICEメンバーのソロ曲を抑えた1位は、あのアニメの主題歌【YouTubeランキングTOP10】

6月14日から6月20日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
YouTube音楽チャートランキング
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

6月14日から6月20日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 唱/Ado

視聴数：計240万回
チャート掲載週数：42週

9位 BON/Number_i

 視聴数：計292万回
チャート掲載週数：4週
 

8位 コロンブス/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計327万回
チャート掲載週数：2週

7位 メズマライザー/サツキ & 初音ミク & 重音テト

視聴数：計338万回
チャート掲載週数：6週

6位 幾億光年/Omoinotake

視聴数：計347万回
チャート掲載週数：20週

5位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計361万回
チャート掲載週数：10週

 

4位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計377万回
チャート掲載週数：40週

 

3位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計391万回
チャート掲載週数：13週

2位 ABCD/NAYEON

視聴数：計425万回
チャート掲載週数：1週

1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計721万回
チャート掲載週数：23週

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