NHK紅白歌合戦2024、出演者一覧。こっちのけんと、ILLIT、ME:Iなどが初出場へ

NHKは11月19日、2024年12月31日夜に放送される大晦日恒例の「NHK紅白歌合戦」の出演者を発表した。
第75回の司会はタレントの有吉弘行さん、俳優の橋本環奈さんと伊藤沙莉さん、アナウンサーの鈴木奈穂子さんの4人が務める。
2024年末放送の紅白歌合戦の出演者・出場歌手は以下の通り。
第75回NHK紅白歌合戦出演者一覧
※50音順（敬称略、カッコ内は出場回数）
なお、初出場はILLIT、ME:I、tuki.、Omoinotake、Creepy Nuts、こっちのけんと、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、Number_i、新浜レオンの10組。
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【紅組】
aiko（15）
あいみょん（6）
ILLIT（初）
石川さゆり（47）
イルカ（2）
HY（3）
坂本冬美（36）
櫻坂46（4）
椎名林檎（9）
Superfly（8）
高橋真梨子（6）※高ははしごだか
tuki.（初）
天童よしみ（29）
TWICE（5）
乃木坂46（10）
ME：I（初）
MISIA（9）
水森かおり（22）
緑黄色社会（3）
LE SSERAFIM（3）
【白組】
Omoinotake（初）
Creepy Nuts（初）
GLAY（4）
郷ひろみ（37）
こっちのけんと（初）
THE ALFEE（2）
JO1（3）
純烈（7）
Da-iCE（初）
TOMORROW X TOGETHER（初）
Number_i（初）
新浜レオン（初）
Vaundy（2）
BE:FIRST（3）
福山雅治（17）
藤井 風（3）
星野 源（10）
Mrs. GREEN APPLE（2）
南こうせつ（6）
三山ひろし（10）
山内惠介（10）
なお、特別枠では、氷川きよしさんが出演することも発表された。