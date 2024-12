ディズニーの名曲「小さな世界」には続きがあった。原曲を手がけたレジェンドが生前に作った新たな歌詞が初公開

ディズニーテーマパークの人気アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」 Orlando Sentinel via Getty Images

ディズニーの名曲「It’s a Small World(小さな世界)」には続きがあった...。

世界で長いこと愛されてきたこの曲の新たな歌詞が、11月27日にテレビで初披露された。

この歌詞は、シャーマン氏からディズニー・スタジオへの最後のプレゼントとして、2023年の夏に同社CEOのボブ・アイガー氏に共有されたという。

アイガー氏は声明で「シャーマン兄弟は、この時代で最も愛された音楽の伝説的なクリエイターとして、私たちの世界文化に大きな影響を与えたことで人々の記憶に残るでしょう」と述べ、「リチャード・シャーマンが『小さな世界』の最後の一節を朗読してくれた事は、私の一生の宝物です」と思いを語った。

新たに発表された歌詞は以下のとおり。

(※日本語訳は発表された英語歌詞を編集部が邦訳したものです)

♪♪♪

Mother Earth unites us in heart and mind

地球がみんなの心をひとつにする

And the love we give makes us human kind

そして私たちの愛が、人を優しくする

Through our vast wondrous land

広く素晴らしい大地で

When we stand hand in hand

みんなで手をつなげば

It’s a small world after all.

小さな世界

♪♪♪

楽曲「小さな世界」は、1964年から1965年まで開催されたニューヨーク世界博覧会のアトラクションとして作られた「イッツ・ア・スモールワールド」のために制作された。