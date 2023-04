変化を勝ち抜く組織はこう作る。「大企業＝安心」ではない時代の、会社と社員の新しい関係

「昭和」のスーツ文化を脱ぎ捨て、カジュアルに転換

ピョートル・フェリクス・グジバチ氏(以下、ピョートル) カジュアル宣言はつまり「オープンになろう」ということですよね。カジュアルなコミュニケーションは心理的安全性の面からも重要です。僕の元職場のGoogleのドレスコードは“Wear something(何か着ていればいい)”でした。“You can be serious without a suit.(スーツを着なくても真面目に仕事はできる)”ともよく言います。