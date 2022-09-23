アートとカルチャー
Mステミュージックステーション

『Mステ』4時間スペシャルのタイムテーブル【出演者・楽曲一覧】

『ミュージックステーション』4時間スペシャルのタイテをまとめました。
ハフポスト日本版編集部
|

ミュージックステーション』4時間スペシャルが9月23日午後6時からテレビ朝日系列で放送される。

きつねダンスで話題のYlvisをはじめ、デビュー50周年の郷ひろみさん、Snow Man、NiziU、松平健さんらが出演する。

タイムテーブルは以下の通り。

▼午後6時ごろ

郷ひろみ 「ジャンケンポンGO!!」

ORANGE RANGE 「Pantyna feat.ソイソース」

森七菜 「愛のしるし」

湘南乃風 「黄金魂」

ITZY 「Blah Blah Blah」

THE BEAT GARDEN 「Start Over」

SOPHIA 「街」

▼午後7時ごろ

Toshl 「Hero」

nobodyknows+ 「ココロオドル」

Snow Man 「D.D.」

優里 「おにごっこ」

布袋寅泰 「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」

Creepy Nuts 「堕天」

KOH+ 「KISSして」「ヒトツボシ」

▼午後8時ごろ

郷ひろみ 「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER’99」

Snow Man 「JUICY」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”

▼午後9時ごろ

ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」

Ylvis 「The Fox」

湘南乃風 「睡蓮花」

NiziU 「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」

松平健 「マツケンサンバII」

郷ひろみ 「お嫁サンバ」

Go To Homepage
訂正の連絡はこちら