『Mステ』4時間スペシャルのタイムテーブル【出演者・楽曲一覧】

『ミュージックステーション』4時間スペシャルが9月23日午後6時からテレビ朝日系列で放送される。
きつねダンスで話題のYlvisをはじめ、デビュー50周年の郷ひろみさん、Snow Man、NiziU、松平健さんらが出演する。
タイムテーブルは以下の通り。
▼午後6時ごろ
郷ひろみ 「ジャンケンポンGO!!」
ORANGE RANGE 「Pantyna feat.ソイソース」
森七菜 「愛のしるし」
湘南乃風 「黄金魂」
ITZY 「Blah Blah Blah」
THE BEAT GARDEN 「Start Over」
SOPHIA 「街」
▼午後7時ごろ
Toshl 「Hero」
nobodyknows+ 「ココロオドル」
Snow Man 「D.D.」
優里 「おにごっこ」
布袋寅泰 「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」
Creepy Nuts 「堕天」
KOH+ 「KISSして」「ヒトツボシ」
▼午後8時ごろ
郷ひろみ 「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER’99」
Snow Man 「JUICY」
Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”
▼午後9時ごろ
ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」
Ylvis 「The Fox」
湘南乃風 「睡蓮花」
NiziU 「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」
松平健 「マツケンサンバII」
郷ひろみ 「お嫁サンバ」