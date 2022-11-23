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タイムテーブルテレ東音楽祭タイテ

『テレ東音楽祭2022冬』タイムテーブル【出演者一覧】

『テレ東音楽祭2022冬』のタイテをまとめました。豪華アーティストが続々と登場し、話題の楽曲から往年の名曲までを披露します。
ハフポスト日本版編集部

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テレビ東京系の音楽番組『テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』が11月23日午後5時30分から4時間半にわたって生放送される。

総合MCは国分太一さん、MCは広末涼子さんが務める。豪華アーティストが続々と登場し、話題の楽曲から往年の名曲までを披露するという。

1時間ごとのタイムテーブルは以下の通り。（出演順や登場時間は変更になる可能性あり。一部は事前収録）

▼午後5時台

STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.

純烈♨️ダチョウ

LIL LEAGUE

STU48

広瀬香美（午後7時台も出演）

GENIC

天月

wacci

▼午後6時台

＝LOVE
モーニング娘。’22
さくらみこ
櫻坂46
A.B.C-Z
大黒摩季（午後8時台も出演）
AKB48
FANTASTICS from EXILE TRIBE
SUPER BEAVER
三浦大知
BE:FIRST
日向坂46
Travis Japan

▼午後7時台

T.M.Revolution

広瀬香美（午後5時台も出演）

鈴木亜美
後藤真希
NEWS
ジャニーズWEST

▼午後8時台

中山美穂
大黒摩季（午後6時台も出演）
関ジャニ∞
Tani Yuuki
Da-iCE
FUNKY MONKEY BΛBY’S
THE BEAT GARDEN

▼午後9時台

龍玄とし（Toshl）
yama
Hey! Say! JUMP
乃木坂46
KAT-TUN
20th Century
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