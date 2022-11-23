『テレ東音楽祭2022冬』タイムテーブル【出演者一覧】

こちらも読みたい>>サッカー日本代表、ドイツ戦の放送予定は？ 見どころは？【ワールドカップ2022】
テレビ東京系の音楽番組『テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～』が11月23日午後5時30分から4時間半にわたって生放送される。
総合MCは国分太一さん、MCは広末涼子さんが務める。豪華アーティストが続々と登場し、話題の楽曲から往年の名曲までを披露するという。
1時間ごとのタイムテーブルは以下の通り。（出演順や登場時間は変更になる可能性あり。一部は事前収録）
▼午後5時台
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT.
純烈♨️ダチョウ
LIL LEAGUE
STU48
広瀬香美（午後7時台も出演）
GENIC
天月
wacci
▼午後6時台
＝LOVE
モーニング娘。’22
さくらみこ
櫻坂46
A.B.C-Z
大黒摩季（午後8時台も出演）
AKB48
FANTASTICS from EXILE TRIBE
SUPER BEAVER
三浦大知
BE:FIRST
日向坂46
Travis Japan
▼午後7時台
T.M.Revolution
広瀬香美（午後5時台も出演）
鈴木亜美
後藤真希
NEWS
ジャニーズWEST
▼午後8時台
中山美穂
大黒摩季（午後6時台も出演）
関ジャニ∞
Tani Yuuki
Da-iCE
FUNKY MONKEY BΛBY’S
THE BEAT GARDEN
▼午後9時台
龍玄とし（Toshl）
yama
Hey! Say! JUMP
乃木坂46
KAT-TUN
20th Century