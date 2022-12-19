アートとカルチャー
タイムテーブルCDTV ライブ！ ライブ！

『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間スペシャルを生放送。出演者やタイムテーブルは？

12月19日夜7時から放送予定。King & Prince、なにわ男子、Tani Yuuki、JO1など27組のアーティストが出演します。
ハフポスト日本版編集部

TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』が、クリスマス4時間スペシャルとして12月19日夜7時から生放送される。

27組のアーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。

タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）

19時台〜

オープニング

King & Prince「君とメリークリスマス～Lovin’ you」

なにわ男子「#MerryChristmas」

◇◇◇

Snow Man「JUICY」

SEKAI NO OWARI「Habit」

乃木坂46「ここにはないもの」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

出張ライブ！ライブ！

Tani Yuuki「もう一度」

優里「ドライフラワー」

Little Glee Monster「クリスマスの名曲スペシャルカバー」

20時台〜

SixTONES「Boom-Pow-Wow! ～CDTV Special ver.～」

Snow Man「オレンジkiss」

SEKAI NO OWARI「silent」

DA PUMP「Feelin’ Good ～It’s PARADISE～」「U.S.A.」

なにわ男子「The Answer」

Hey! Say! JUMP「Fate or Destiny」

星野源「喜劇」「異世界混合大舞踏会」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」

出張ライブ！ライブ！

AKB48「元カレです」

水曜日のカンパネラ「エジソン - From THE FIRST TAKE」

優里「クリスマスイブ」

21時台〜

ウタ from ウタワールド「新時代」「私は最強」「風のゆくえ」

Official髭男dism「ミックスナッツ」「Subtitle」

Kis-My-Ft2「想花」

King & Prince「ツキヨミ」

back number「ヒロイン」「怪盗」「アイラブユー」

福山雅治「家族になろうよ」「妖」

名曲ライブ！ライブ！

宮本浩次「飾りじゃないのよ 涙は」

22時台〜

INI「SPECTRA」

Uru「それを愛と呼ぶなら」「そばにいるよ」

&TEAM「Scent of you」

出張ライブ！ライブ！

JO1「SuperCali」

8LOOM「君の花になる」

ホームページへ
訂正の連絡はこちら