『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間スペシャルを生放送。出演者やタイムテーブルは？

TBSテレビ系の歌番組『CDTVライブ！ライブ！』が、クリスマス4時間スペシャルとして12月19日夜7時から生放送される。
27組のアーティストが出演し、定番曲や話題の最新曲を披露する。
タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に50音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）
19時台〜
オープニング
King & Prince「君とメリークリスマス～Lovin’ you」
なにわ男子「#MerryChristmas」
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Snow Man「JUICY」
SEKAI NO OWARI「Habit」
乃木坂46「ここにはないもの」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
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出張ライブ！ライブ！
Tani Yuuki「もう一度」
優里「ドライフラワー」
Little Glee Monster「クリスマスの名曲スペシャルカバー」
20時台〜
SixTONES「Boom-Pow-Wow! ～CDTV Special ver.～」
Snow Man「オレンジkiss」
SEKAI NO OWARI「silent」
DA PUMP「Feelin’ Good ～It’s PARADISE～」「U.S.A.」
なにわ男子「The Answer」
Hey! Say! JUMP「Fate or Destiny」
星野源「喜劇」「異世界混合大舞踏会」
Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
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出張ライブ！ライブ！
AKB48「元カレです」
水曜日のカンパネラ「エジソン - From THE FIRST TAKE」
優里「クリスマスイブ」
21時台〜
ウタ from ウタワールド「新時代」「私は最強」「風のゆくえ」
Official髭男dism「ミックスナッツ」「Subtitle」
Kis-My-Ft2「想花」
King & Prince「ツキヨミ」
back number「ヒロイン」「怪盗」「アイラブユー」
福山雅治「家族になろうよ」「妖」
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名曲ライブ！ライブ！
宮本浩次「飾りじゃないのよ 涙は」
22時台〜
INI「SPECTRA」
Uru「それを愛と呼ぶなら」「そばにいるよ」
&TEAM「Scent of you」
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出張ライブ！ライブ！
JO1「SuperCali」
8LOOM「君の花になる」