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『Mステ ウルトラSUPER LIVE2022』のタイムテーブル【出演者・楽曲一覧】

『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE2022』のタイテをまとめました。

『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE2022』が12月23日午後5時からテレビ朝日系列で放送される。

全68組の豪華アーティストによる6時間超えのスペシャルLIVE番組だ。

タイムテーブルは以下の通り。

▼午後5時ごろ〜

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

Little Glee Monster「Join Us!」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

AKB48「久しぶりのリップグロス」

Travis Japan「JUST DANCE!」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

櫻坂46「五月雨よ」

DISH//「五明後日」

DA PUMP「Dream on the street／P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」

Kis-My-Ft2「Two as One」

BiSH「ZUTTO」

三浦大知「燦燦」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

milet「Final Call」

▼午後6時ごろ〜

SixTONES「Good Luck!」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

緑黄色社会「始まりの歌」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

yama「色彩」

ジャニーズWEST「星の雨」

Tani Yuuki「W/X/Y」

Snow Man「オレンジkiss」

＜題名のない音楽会×ディズニーコラボ＞

石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

▼午後7時ごろ〜

＜最強ハモリ！クリスマスカバーメドレー＞

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には／クリスマス・イブ」

小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー／Amazing Love」

＜今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー①＞

広瀬香美「ロマンスの神様」

工藤静香「慟哭」

後藤真希「ズルい女」
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ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

乃木坂46「ここにはないもの」

10-FEET「第ゼロ感」

▼午後8時ごろ〜

A.B.C-Z「Za ABC～5stars～／Vanilla」

NiziU「Blue Moon」

関ジャニ∞「喝采」

Mirage Collective「Mirage」

YUKI「鳴り響く限り」

Perfume「Spinning World」

NEWS「LOSER」

aiko「果てしない二人」

Aimer「Deep down」

＜今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー②＞

Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」

ジェジュン「Danger Zone」

宮本浩次「DESIRE -情熱-」

▼午後9時ごろ〜

King & Prince「彩り」

＜視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”＞

清塚信也
※放送で候補曲の5択を発表
ーーーー
工藤静香×Cocomi「糸」

＜2022年ヒットチャートメドレー＞

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

SEKAI NO OWARI「Habit」
ーーーー
ウタ「『新時代（歌：Ado）』with ELEVENPLAY」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power／恋をするんだ」

ジェジュン「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」

Aimer「残響散歌」

＜ぶちアゲ！ダンスソングメドレー＞

Snow Man「ブラザービート」

PUFFY「愛のしるし with Hoodie fam」

DA PUMP「U.S.A.」

▼午後10時ごろ〜

優里「クリスマスイブ」

back number「アイラブユー／クリスマスソング」

King Gnu「Stardom」

Superfly「Presence／愛をこめて花束を」

KARA「ミスター／WHEN I MOVE (Japanese Version)」

ゆず「ALWAYS with you」

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