『Mステ ウルトラSUPER LIVE2022』のタイムテーブル【出演者・楽曲一覧】

『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE2022』が12月23日午後5時からテレビ朝日系列で放送される。
全68組の豪華アーティストによる6時間超えのスペシャルLIVE番組だ。
タイムテーブルは以下の通り。
▼午後5時ごろ〜
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
Little Glee Monster「Join Us!」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
AKB48「久しぶりのリップグロス」
Travis Japan「JUST DANCE!」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
櫻坂46「五月雨よ」
DISH//「五明後日」
DA PUMP「Dream on the street／P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
Kis-My-Ft2「Two as One」
BiSH「ZUTTO」
三浦大知「燦燦」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
milet「Final Call」
▼午後6時ごろ〜
SixTONES「Good Luck!」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
緑黄色社会「始まりの歌」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
yama「色彩」
ジャニーズWEST「星の雨」
Tani Yuuki「W/X/Y」
Snow Man「オレンジkiss」
＜題名のない音楽会×ディズニーコラボ＞
石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
▼午後7時ごろ〜
＜最強ハモリ！クリスマスカバーメドレー＞
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には／クリスマス・イブ」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー／Amazing Love」
＜今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー①＞
広瀬香美「ロマンスの神様」
工藤静香「慟哭」
後藤真希「ズルい女」
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ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
乃木坂46「ここにはないもの」
10-FEET「第ゼロ感」
▼午後8時ごろ〜
A.B.C-Z「Za ABC～5stars～／Vanilla」
NiziU「Blue Moon」
関ジャニ∞「喝采」
Mirage Collective「Mirage」
YUKI「鳴り響く限り」
Perfume「Spinning World」
NEWS「LOSER」
aiko「果てしない二人」
Aimer「Deep down」
＜今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー②＞
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
ジェジュン「Danger Zone」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
▼午後9時ごろ〜
King & Prince「彩り」
＜視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”＞
清塚信也
※放送で候補曲の5択を発表
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工藤静香×Cocomi「糸」
＜2022年ヒットチャートメドレー＞
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
SEKAI NO OWARI「Habit」
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ウタ「『新時代（歌：Ado）』with ELEVENPLAY」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power／恋をするんだ」
ジェジュン「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
Aimer「残響散歌」
＜ぶちアゲ！ダンスソングメドレー＞
Snow Man「ブラザービート」
PUFFY「愛のしるし with Hoodie fam」
DA PUMP「U.S.A.」
▼午後10時ごろ〜
優里「クリスマスイブ」
back number「アイラブユー／クリスマスソング」
King Gnu「Stardom」
Superfly「Presence／愛をこめて花束を」
KARA「ミスター／WHEN I MOVE (Japanese Version)」
ゆず「ALWAYS with you」