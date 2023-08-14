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YouTube音楽チャートランキング、1位は17週連続でランクインの曲（8月4日〜8月10日）

1位から10位までのランクイン曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2023年8月4日から10日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 Spinning Globe/米津玄師

視聴数：計193万回
チャート掲載週数：4週

9位 こっから/SixTONES

視聴数：計196万回
チャート掲載週数：13週

8位 メフィスト/女王蜂

視聴数：計238万回
チャート掲載週数：15週

7位 可愛くてごめん (feat. かぴ)/HoneyWorks

視聴数：計251万回
チャート掲載週数：42週

6位 ETA/NewJeans

視聴数：計260万回
チャート掲載週数：2週

5位 CREAK/SixTONES

視聴数：計274万回
チャート掲載週数：1週

4位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

視聴数：計328万回
チャート掲載週数：26週

3位 Seven (feat. Latto)/ジョングク


視聴数：計368万回
チャート掲載週数：4週

2位 青のすみか/キタニタツヤ

視聴数：計580万回
チャート掲載週数：5週

1位 アイドル/YOASOBI

視聴数：計1520万回
チャート掲載週数：17週

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