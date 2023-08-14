YouTube音楽チャートランキング、1位は17週連続でランクインの曲（8月4日〜8月10日）

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
2023年8月4日から10日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Spinning Globe/米津玄師
視聴数：計193万回
チャート掲載週数：4週
9位 こっから/SixTONES
視聴数：計196万回
チャート掲載週数：13週
8位 メフィスト/女王蜂
視聴数：計238万回
チャート掲載週数：15週
7位 可愛くてごめん (feat. かぴ)/HoneyWorks
視聴数：計251万回
チャート掲載週数：42週
6位 ETA/NewJeans
視聴数：計260万回
チャート掲載週数：2週
5位 CREAK/SixTONES
視聴数：計274万回
チャート掲載週数：1週
4位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ
視聴数：計328万回
チャート掲載週数：26週
3位 Seven (feat. Latto)/ジョングク
視聴数：計368万回
チャート掲載週数：4週
2位 青のすみか/キタニタツヤ
視聴数：計580万回
チャート掲載週数：5週
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1位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計1520万回
チャート掲載週数：17週