【YouTube音楽チャートトップ10】「晩餐歌」と「アイドル」を抑えたのはあの曲。1週間で1000万回以上視聴で圧倒的1位に

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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3月1日から3月7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計237万回
チャート掲載週数：46週
9位 晴る/ヨルシカ
視聴数：計238万回
チャート掲載週数：9週
8位 ONE SPARK/TWICE
視聴数：計284万回
チャート掲載週数：2週
7位 鬼ノ宴/友成空
視聴数：計292万回
チャート掲載週数：8週
6位 GOAT/Number_i
視聴数：計301万回
チャート掲載週数：10週
5位 勇者/YOASOBI
視聴数：計302万回
チャート掲載週数：23週
4位 唱/Ado
視聴数：計410万回
チャート掲載週数：27週
3位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計501万回
チャート掲載週数：25週
2位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計505万回
チャート掲載週数：47週
1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計1014万回
チャート掲載週数：8週