NEWS宝くじ抽選当選金額

春一番くじ、いつまで買える？抽選日は？当選金額は？新生活応援賞も

2024年の春一番くじ。当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円です。特別賞として「新生活応援賞」も用意されています。
ハフポスト日本版編集部

春一番くじが3月31日まで東京都、関東・中部・東北、近畿、西日本の4ブロックで販売されている。価格は1枚200円。

抽選は4月5日、各地で行われる予定だ。

当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円。特別賞として「新生活応援賞」（3万円）が各ブロックで用意されている。

当選金額と当選本数は？

【第2584回東京都宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）24本

■2等（30万円）75本

■3等（1万円）5000本

■4等（1000円）2万5000本

■5等（200円）25万本

■新生活応援賞（3万円）750本

【第2646回関東・中部・東北自治宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）79本

■2等（30万円）320本

■3等（1万円）2万4000本

■4等（1000円）8万本

■5等（200円）80万本

■新生活応援賞（3万円）3200本

【第2768回近畿宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）29本

■2等（30万円）120本

■3等（1万円）6000本

■4等（1000円）3万本

■5等（200円）30万本

■新生活応援賞（3万円）900本

【第2454回西日本宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）29本

■2等（30万円）90本

■3等（1万円）6000本

■4等（1000円）3万本

■5等（200円）30万本

■新生活応援賞（3万円）1200本

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