春一番くじ、いつまで買える？抽選日は？当選金額は？新生活応援賞も

春一番くじが3月31日まで東京都、関東・中部・東北、近畿、西日本の4ブロックで販売されている。価格は1枚200円。
抽選は4月5日、各地で行われる予定だ。
当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円。特別賞として「新生活応援賞」（3万円）が各ブロックで用意されている。
当選金額と当選本数は？
【第2584回東京都宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）24本
■2等（30万円）75本
■3等（1万円）5000本
■4等（1000円）2万5000本
■5等（200円）25万本
■新生活応援賞（3万円）750本
【第2646回関東・中部・東北自治宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）79本
■2等（30万円）320本
■3等（1万円）2万4000本
■4等（1000円）8万本
■5等（200円）80万本
■新生活応援賞（3万円）3200本
【第2768回近畿宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）29本
■2等（30万円）120本
■3等（1万円）6000本
■4等（1000円）3万本
■5等（200円）30万本
■新生活応援賞（3万円）900本
【第2454回西日本宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）29本
■2等（30万円）90本
■3等（1万円）6000本
■4等（1000円）3万本
■5等（200円）30万本
■新生活応援賞（3万円）1200本