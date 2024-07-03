花火大会2024、関東の開催カレンダー・情報（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木の一覧）

2024年の夏、隅田川花火大会や葛飾納涼花火大会などが開催されます。
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城の関東7都県の主な花火大会の情報を紹介します。
※1万発規模や著名な大会を中心にハフポスト編集部がリストアップし、各大会の情報（開催場所、開催時間、打ち上げ数など）を並べました。記載された情報は、ハフポスト編集部で確認できた範囲の最新版です。予定や未定のものも含まれており、変更の可能性があります。
【東京】
▽2024年7月3日：「TOKYOシティポップ花火」
開催場所：東京競馬場（府中市）
開催時間：19:30〜
打ち上げ数：約1万4000発
▽2024年7月20日：足立の花火
開催場所：荒川河川敷 （東京メトロ千代田線鉄橋～西新井橋間）
開催時間：19:20～20:20
打ち上げ数：約1万3000発
▽2024年7月23日：葛飾納涼花火大会
開催場所：葛飾区柴又野球場（江戸川河川敷）
開催時間：19:20〜20:20
打ち上げ数：約1万5000発
▽2024年7月27日：隅田川花火大会
開催場所：第1会場：桜橋下流～言問橋上流、第2会場：駒形橋下流～厩橋上流
開催時間：19:00〜20:30
打ち上げ数：計約2万発
▽2024年8月3日：いたばし花火大会
開催場所：板橋区荒川河川敷
開催時間：19:00〜20:30
打ち上げ数：約1万5000発（対岸の戸田市の打ち上げ数との合計）
▽2024年9月21日：調布花火
開催場所：調布市多摩川周辺（二ヶ領上河原堰付近中州）
開催時間：18:15〜19:15
打ち上げ数：約1万発
▽2024年10月5日：世田谷たまがわ花火大会
開催場所：二子玉川緑地運動場
開催時間：18:00〜19:00
打ち上げ数：約6000発
【神奈川】
▽2024年8月3日：小田原酒匂川花火大会
開催場所：酒匂川スポーツ広場
開催時間：19:10～20:00
打ち上げ数：約1万発（前回）
▽2024年8月5日：みなとみらいスマートフェスティバル：「スカイシンフォニーinヨコハマ 」
開催場所：みなとみらい21地区臨港パーク近郊
開催時間：19:30～19:55
打ち上げ数：約2万発
▽2024年8月24日：相模原納涼花火大会
開催場所：相模川高田橋上流（相模原市中央区）
開催時間：19:00〜
打ち上げ数：約1万発
▽2024年10月5日：川崎市制記念多摩川花火大会
開催場所：多摩川河川敷（川崎市高津区）
開催時間：18:00～19:00
打ち上げ数：約1万発
▽2024年10月6日：よこすか開国花火大会
開催場所：三笠公園など
開催時間：17:55～18:30
【千葉】
▽2024年8月3日：幕張ビーチ花火フェスタ（千葉市民花火大会）
開催場所：幕張海浜公園（千葉市美浜区）
開催時間：19:15〜20:15
打ち上げ数：約2万発
▽2024年8月3日：松戸花火大会
開催時間：19:15〜20:20
打ち上げ数： 約1万5000発
▽2024年8月3日：佐倉花火フェスタ
開催場所：印旛沼湖畔（佐倉ふるさと広場及びその周辺）
開催時間：18:50〜20:30
打ち上げ数：約2万70発
▽2024年8月3日：手賀沼花火大会
開催場所：手賀沼周辺
開催時間：19:00〜
打ち上げ数：約1万3500発（前回）
▽2024年8月24日：市川市民納涼花火大会
開催場所：江戸川河川敷（市川市大洲三丁目地先）
打ち上げ数：約1万4000発（前回）
▽2024年10月5日：流山花火大会
開催場所：流山1～3丁目地先江戸川堤
開催時間：18:00～18:40
打ち上げ数： 約1万4000発（前回、同時開催の三郷市と合わせて）
▽2024年10月5日：旭市いいおかYOU・遊フェスティバル 海浜花火大会
開催場所：飯岡海岸
開催時間：18:15〜
【埼玉】
▽2024年8月3日：戸田橋花火大会
開催場所：戸田橋上流荒川河川敷
開催時間：19:00～
打ち上げ数： 約1万3000発（前回、対岸の板橋区の打ち上げ数との合計）
▽2024年8月3日：朝霞市民まつり「彩夏祭」花火大会
開催場所：朝霞周辺
打ち上げ数：約1万発（前回）
※祭は2〜4日で、花火大会は3日
▽2024年8月10日：熊谷花火大会
開催場所：荒川河畔（荒川大橋下流側）
開催時間：19:00〜21:00
打ち上げ数：約1万発（前回）
▽2024年10月5日：三郷流山花火大会
開催場所：江戸川河川敷市営グランド（江戸川運動公園）
開催時間：18:00〜19:00
▽2024年10月5日：こうのす花火大会
開催場所：埼玉県鴻巣市糠田（ぬかた）運動場および荒川河川敷
開催時間：17:30開会予定
打ち上げ数：約2万発
【群馬】
▽2024年8月10日：前橋花火大会
開催場所：利根川河畔（大渡橋南北河川緑地）
開催時間：19:00〜20:10
▽2024年8月31日：利根川花火大会
開催場所：伊勢崎市ラグビー場周辺河川敷
開催時間：19:00〜20:00
▽2024年9月14日：沼田花火大会
開催場所：沼田市運動公園
【栃木】
▽2024年7月27日：真岡市夏祭大花火大会
開催場所：真岡市役所東側の五行川沿い
開催時間：19:30～21:00
打ち上げ数： 約2万発
▽2024年8月3日：足利花火大会
開催場所：渡良瀬運動公園 田中橋下流河川敷
開催時間：19:15～20:50
打ち上げ数：約2万発
▽2024年8月31日：尊徳夏まつり大花火大会
開催場所：鬼怒川河川敷緑地公園（真岡市砂ケ原）
開催時間：19:30〜
打ち上げ数：約1万発
【茨城】
▽2024年8月10日：とりで利根川大花火
開催場所：取手緑地運動公園
開催時間：19:00〜20:20
打ち上げ数：約1万発
▽2024年8月24日：いなしき夏まつり・花火大会
開催場所：江戸崎総合運動公園（茨城県稲敷市）
開催時間：19:00〜20:30
打ち上げ数：約1万発
▽2024年9月14日：利根川大花火大会
開催場所：利根川河川敷（茨城県境町）
開催時間：18:30〜20:30
打ち上げ数： 約3万発
開催場所：大洗サンビーチ
打ち上げ数：1万5000発
※ライブイベントの一部として開催
▽2024年10月19日：ちくせい花火大会
開催場所：道の駅グランテラス筑西など
開催時間：18:00〜
打ち上げ数：約2万発
▽2024年11月2日：土浦全国花火競技大会
開催場所：桜川畔（学園大橋付近）
開催時間：17:30〜20:00