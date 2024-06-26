幸運の女神くじ（2024年）が発売。いつまで買える？抽選日は？当選金額は？

幸運の女神くじが6月26日、東京都、関東・中部・東北、近畿、西日本の各ブロックで発売された。販売は7月7日まで。1枚200円。
当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円。特別賞として「女神の微笑み賞」（1万円）が各ブロックで用意されている。
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抽選は7月10日、各ブロックで行われる予定だ。
当選金額と当選本数は以下の通り。
【第2594回東京都宝くじ】
1等（3000万円）1本
1等の前後賞（1000万円）2本
1等の組違い賞（10万円）14本
2等（100万円）15本
3等（5000円）1500本
4等（2000円）1万5000本
5等（200円）15万本
女神の微笑み賞（1万円）150本
【第2656回関東・中部・東北自治宝くじ】
1等（3000万円）1本
1等の前後賞（1000万円）2本
1等の組違い賞（10万円）59本
2等（100万円）120本
3等（1万円）1万2000本
4等（2000円）6万本
5等（200円）60万本
女神の微笑み賞（1万円）1200本
【第2778回近畿宝くじ】
1等（3000万円）1本
1等の前後賞（1000万円）2本
1等の組違い賞（10万円）14本
2等（100万円）15本
3等（5000円）1500本
4等（2000円）1万5000本
5等（200円）15万本
女神の微笑み賞（1万円）150本
【第2464回西日本宝くじ】
1等（3000万円）1本
1等の前後賞（1000万円）2本
1等の組違い賞（10万円）24本
2等（100万円）50本
3等（1万円）2500本
4等（2000円）2万5000本
5等（200円）25万本
女神の微笑み賞（1万円）250本
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