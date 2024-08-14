【YouTube音楽チャートトップ10】「はいよろこんで」と「Bling-Bang-Bang-Born」を抑えたのは、あの楽曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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7月19日から7月25日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 I wonder／Da-iCE
視聴数：計235万回
チャート掲載週数：16週
9位 コロンブス（Live）／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計245万回
チャート掲載週数：9週
8位 幾億光年／Omoinotake
視聴数：計268万回
チャート掲載週数：27週
7位 BREAKOUT／Snow Man
視聴数：計272万回
チャート掲載週数：7週
6位 晩餐歌／tuki.
視聴数：計280万回
チャート掲載週数：47週
5位 点描の唄 （Live）（feat. 井上苑子）／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計287万回
チャート掲載週数：27週
4位 ファタール／GEMN 、 中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計407万回
チャート掲載週数：5週
3位 Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
視聴数：計500万回
チャート掲載週数：30週
2位 はいよろこんで／こっちのけんと
視聴数：計591万回
チャート掲載週数：9週
1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計627万回
チャート掲載週数：17週