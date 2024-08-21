【YouTube音楽チャートトップ10】「はいよろこんで」「Bling-Bang-Bang-Born」を抑えたアニメ主題歌とは？

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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8月9日から15日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Supernova／aespa
視聴数：計247万回
チャート掲載週数：14週
9位 幾億光年／Omoinotake
視聴数：計272万回
チャート掲載週数：28週
8位 Blissful／BE:FIRST
視聴数：計277万回
チャート掲載週数：1週
7位 晩餐歌／tuki.
視聴数：計280万回
チャート掲載週数：48週
6位 点描の唄 （Live）（feat. 井上苑子）／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計310万回
チャート掲載週数：28週
5位 familie (Live)／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計336万回
チャート掲載週数：1週
4位 ファタール／GEMN 、 中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計399万回
チャート掲載週数：6週
3位 Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
視聴数：計527万回
チャート掲載週数：31週
2位 はいよろこんで／こっちのけんと
視聴数：計531万回
チャート掲載週数：10週
1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計576万回
チャート掲載週数：18週
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