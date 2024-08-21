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【YouTube音楽チャートトップ10】「はいよろこんで」「Bling-Bang-Bang-Born」を抑えたアニメ主題歌とは？

8月9日から8月15日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

8月9日から15日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　Supernova／aespa

視聴数：計247万回
チャート掲載週数：14週

9位　幾億光年／Omoinotake

視聴数：計272万回
チャート掲載週数：28週

8位　Blissful／BE:FIRST

視聴数：計277万回
チャート掲載週数：1週

7位　晩餐歌／tuki.

視聴数：計280万回
チャート掲載週数：48週

6位　点描の唄 （Live）（feat. 井上苑子）／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計310万回
チャート掲載週数：28週

 5位　familie (Live)／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計336万回
チャート掲載週数：1週

4位　ファタール／GEMN 、 中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計399万回
チャート掲載週数：6週

3位　Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts

視聴数：計527万回
チャート掲載週数：31週

2位　はいよろこんで／こっちのけんと

視聴数：計531万回
チャート掲載週数：10週

1位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

 視聴数：計576万回
チャート掲載週数：18週

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