「やきとりJAPANフェスティバル」が山口県で開かれる！北海道から沖縄まで全国の名店が集結。全国規模は5年ぶり

全国の焼き鳥店が一斉に集う「やきとりJAPANフェスティバル2023」が8月26〜27日、山口県長門市で開かれる。
コロナなどの影響もあり、全国規模の焼き鳥イベントの開催としては5年ぶり。
北海道から沖縄までの焼き鳥店16店舗に、地元の「長門やきとり横丁連絡協議会」を加えた計17店舗が出店する。
長門といえば焼き鳥！
スーパーの店頭には焼く前の焼き鳥が並び、市民は自宅で焼くほど焼き鳥を好んで食べる。
市内に焼き鳥店が多いのは、西日本有数のブロイラー（鶏）生産量を誇る養鶏専門の協同組合があるからだ。
銘柄鶏の「長州どり」や、県産オリジナル地鶏「長州黒かしわ」など、新鮮な鶏肉が手に入りやすいという。
日程は？会場は？どんな店舗が出店？
やきとりJAPANフェスティバル2023は、8月26日（午前10時〜午後5時）と27日（午前10時〜午後4時）の2日間開かれる。
会場は、山口県漁業協同組合湊魚市場（山口県長門市東深川1000-157）。出店する17店舗は次の通りだ。
1、やきとりの一平本店（北海道）
2、焼鳥専門ぎんねこ（北海道）
3、鶏・豚串焼き とり輔（北海道）
4、やき鳥歩ム 自由が丘（東京都）
5、やきとり番長（長野県）
6、鳥小屋（広島県）
7、焼鳥とジンギスカン北の大地（鳥取県）
8、鳥屋玄奥（香川県）
9、29BAL高松（香川県）
10、今治焼鳥まる屋（愛媛県）
11、焼とり鉄砲（福岡県）
12、炭火串焼オレたちの絆（福岡県）
13、みやざき地頭鶏専門店ぐんけい（宮崎県）
14、やきとり白鳥（沖縄県）
15、全色本店（沖縄県）
16、串蔵（山口県）
17、長門やきとり横丁連絡協議会（山口県長門市）