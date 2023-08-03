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「やきとりJAPANフェスティバル」が山口県で開かれる！北海道から沖縄まで全国の名店が集結。全国規模は5年ぶり

北海道から沖縄まで17店舗が参加する「やきとりJAPANフェスティバル」が山口県長門市で開かれます。
ハフポスト日本版編集部
やきとりJAPANフェスティバル
提供写真
やきとりJAPANフェスティバル

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全国の焼き鳥店が一斉に集う「やきとりJAPANフェスティバル2023」が8月26〜27日、山口県長門市で開かれる

コロナなどの影響もあり、全国規模の焼き鳥イベントの開催としては5年ぶり。

北海道から沖縄までの焼き鳥店16店舗に、地元の「長門やきとり横丁連絡協議会」を加えた計17店舗が出店する。

長門といえば焼き鳥！

長門市や観光情報紹介サイト「ななび」によると、同市は人口1万人あたりの焼き鳥店舗数が日本トップクラス。

スーパーの店頭には焼く前の焼き鳥が並び、市民は自宅で焼くほど焼き鳥を好んで食べる。

市内に焼き鳥店が多いのは、西日本有数のブロイラー（鶏）生産量を誇る養鶏専門の協同組合があるからだ。

銘柄鶏の「長州どり」や、県産オリジナル地鶏「長州黒かしわ」など、新鮮な鶏肉が手に入りやすいという。

日程は？会場は？どんな店舗が出店？

やきとりJAPANフェスティバル2023は、8月26日（午前10時〜午後5時）と27日（午前10時〜午後4時）の2日間開かれる。

会場は、山口県漁業協同組合湊魚市場（山口県長門市東深川1000-157）。出店する17店舗は次の通りだ。

1、やきとりの一平本店（北海道）

2、焼鳥専門ぎんねこ（北海道）

3、鶏・豚串焼き とり輔（北海道）

4、やき鳥歩ム 自由が丘（東京都）

5、やきとり番長（長野県）

6、鳥小屋（広島県）

7、焼鳥とジンギスカン北の大地（鳥取県）

8、鳥屋玄奥（香川県）

9、29BAL高松（香川県）

10、今治焼鳥まる屋（愛媛県）

11、焼とり鉄砲（福岡県）

12、炭火串焼オレたちの絆（福岡県）

13、みやざき地頭鶏専門店ぐんけい（宮崎県）

14、やきとり白鳥（沖縄県）

15、全色本店（沖縄県）

16、串蔵（山口県）

17、長門やきとり横丁連絡協議会（山口県長門市）

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